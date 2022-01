Dziwny ruch – OnePlus poprzedniej generacji będzie dostępny globalnie

Nie spodziewaliśmy się, że ten smartfon będzie dostępny globalnie. Tymczasem na to się właśnie zapowiada. Mimo że to model poprzedniej generacji, z pewnością zainteresuje niejednego klienta, o ile jego cena zostanie ustalona na atrakcyjnym poziomie.

Smartfon OnePlus 9RT będzie dostępny globalnie

OnePlus 9RT zadebiutował oficjalnie 13 października 2021 roku w Chinach i nic nie wskazywało na to, że będzie sprzedawany poza ojczyzną producenta. Podobnie było z modelem OnePlus 9R, który miał swoją premierę 23 marca 2021 roku w Indiach.

Co ciekawe, właśnie indyjski oddział producenta opublikował na swoim oficjalnym profilu w serwisie Twitter tajemnicze wideo-zapowiedź z opisem „Przygotuj się, aby rozszyfrować wielkość. Wkrótce!”:

Po rozszyfrowaniu wiadomości okazuje się, że chodzi o rychłą premierę modelu z dopiskiem „RT”, który zadebiutował w Chinach blisko trzy miesiące temu. Wprowadzenie tego urządzenia do Indii zwiastuje, że może być ono dostępne również w innych krajach. Niewykluczone, że w Polsce też.

Mimo że jest to model „poprzedniej generacji”, bo już za kilka dni oficjalnie zadebiutuje w Chinach OnePlus 10 Pro, to jego wyposażenie z pewnością zainteresuje wiele klientów, w tym również tych bardziej wymagających. Urządzenie oferuje bowiem m.in. ultrawydajny procesor Qualcomm Snapdragon 888 z modemem 5G oraz od 8 GB do 12 GB LPDDR5 RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1.

To jednak dopiero początek jego mocnych stron. Ponadto smartfon może się bowiem pochwalić obecnością wydajnego systemu rozpraszania ciepła o powierzchni 19067,44 mm², składającego się z pięciu warstw, w tym plastra grafitu i żelu chłodzącego. Urządzenie nie powinno zatem zawieść oczekiwań nawet pod dużym obciążeniem.

Użytkownicy nie będą narzekać na brak mocy również dlatego, że model ten wyposażono w dwukomroowy akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 65 W (przez port USB-C; USB 2.0). Ponadto nie zabrakło też wsparcia dla obsługi superszybkiego WiFi 6.





źródło: OnePlus

Oprócz tego urządzenie oferuje także płaski wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,62 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9), który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz oraz zapewnia wsparcie dla przestrzeni kolorów sRGB i DCI-P3. Całość ma wymiary 162,2×74,6×8,29 mm i waży 198,5 grama.

Ponadto specyfikacja OnePlus 9RT obejmuje m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych, moduł NFC, głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos, dual SIM (2x nano SIM), aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.4) na przodzie i trio 50 Mpix (Sony IMX766; f/1.8) z EIS i OIS + 16 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 123° + 2 Mpix do zdjęć makro.