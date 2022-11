Kiedy SkyShowtime w Polsce? Już wiadomo!

Z każdym rokiem robi się coraz tłoczniej na polskim rynku serwisów z wideo na żądanie. Pomimo ogromnej konkurencji, nowi gracze nie obawiają się na niego wchodzić (najnowszy przykład to SWEET.TV). Następna w kolejce jest platforma SkyShowtime. Dziś dowiedzieliśmy się, kiedy wystartuje w Polsce.

Wiemy, kiedy serwis SkyShowtime wystartuje w Polsce

Uruchomienie SkyShowtime w kraju nad Wisłą zostało zapowiedziane już w sierpniu 2021 roku, a na początku lutego 2022 roku poinformowano, że jeszcze w tym roku wystartuje on w ponad 20 europejskich krajach obejmujących 90 mln gospodarstw domowych, w tym właśnie w Polsce.

Właścicielom platformy nie udało się jednak dotrzymać harmonogramu, ponieważ we wrześniu uruchomiono ją w tylko czterech krajach w Europie (w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji), a do końca roku dołączyć do listy miała Holandia. Cierpliwość widzów na innych rynkach ponownie została wystawiona na próbę, aczkolwiek podobno już ostatni raz.

Podczas dzisiejszej konferencji w Amsterdamie poinformowano, że SkyShowtime zostanie uruchomiony w Polsce w lutym 2023 roku i to już ostateczny termin. A przynajmniej tak zadeklarowano. W tym samym terminie platforma ma wystartować również w Albanii, Czechach, Rumunii, Słowacji, Macedonii Północnej i Węgrzech.

Oferta SkyShowtime, cennik

Na platformie będzie dostępna zawartość m.in. od studiów DreamWorks Animation, Paramount Pictures i Universal Pictures oraz Nickelodeon. Lista tytułów do obejrzenia z pewnością zachęci wiele osób do wykupienia subskrypcji.

źródło: Sky Group

Ile będzie ona kosztowała? Cóż, na tę chwilę nie mamy żadnych informacji na temat ceny subskrypcji SkyShowtime. Nie pomaga tu fakt, że ceny w krajach, gdzie jest ona już dostępna, są bardzo różne – w Danii trzeba zapłacić 69 koron (równowartość ~43,50 złotych), w Finlandii 6,99 euro (~33 złote), w Norwegii 79 koron (~35 złotych), a w Szwecji 79 koron (~34 złote).

Ponadto należy pamiętać, że aktualnie dolar kosztuje ponad 4,80 złotych, a euro ~4,70 złotych i jeśli to się nie zmieni, to cena subskrypcji SkyShowtime może być dość wysoka. Czy jednak będzie wyższa niż ceny subskrypcji w konkurencyjnych serwisach VOD? Czas pokaże, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że w najbliższym czasie inne platformy mogą podnieść ceny swoich pakietów, bo część już to uczyniła – CANAL+ online, Player i Viaplay.