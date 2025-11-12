Smartfon z aparatem 200 Mpix, dużą baterią i… niską ceną

Vivo Y500 Pro doczekał się oficjalnej prezentacji. To smartfon reprezentujący średnią półkę cenową, ale mający w swojej specyfikacji kilka pozytywnych niespodzianek. Chodzi przede wszystkim o główny aparat i pojemność akumulatora.
Vivo Y500 Pro to średniak z kilkoma atutami
Z przodu Vivo Y500 Pro znajduje się nieco mniejszy niż u poprzednika (6,67 vs 6,77 cala w Vivo Y400 Pro) wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, oferujący za to wyższą rozdzielczość. Kawałek tafli zabiera dla siebie jeszcze aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.45).
Większe wrażenie robi aparat zainstalowany z tyłu. Jest to bowiem sensor Samsung Isocell HP5 – najmniejszy czujnik o rozdzielczości 200 Mpix w ofercie koreańskiego producenta. Oferuje on 2-krotne przybliżenie jakości optycznej (zoom matrycowy), HDR i możliwość rejestrowania wideo w rozdzielczości 4K.
Imponująca jest także pojemność akumulatora, wynosząca 7000 mAh. Wypada przy tym zauważyć, że Vivo Y500 bez dopisku Pro oferuje aż 8200 mAh. W obu przypadkach maksymalna moc ładowania to 90 W.
Sercem smartfona Vivo Y500 Pro jest zaś procesor MediaTek Dimensity 7400 o częstotliwości taktowania sięgającej 2,6 GHz. Towarzyszy mu maksymalnie 12 GB RAM oraz 512 GB pamięci na pliki. Co dziwne, ta ostatnia bazuje na standardzie UFS 2.2, podczas gdy u poprzednika było to UFS 3.1.
Całość wieńczy całkiem smukła konstrukcja, cechująca się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69. Waga urządzenia nie przekracza 200 gramów, a jego porównanie z najbliższymi braćmi możesz zobaczyć poniżej…
Specyfikacja Vivo Y500 Pro vs Vivo Y400 Pro oraz Y500 – porównanie
|Vivo Y500
|Vivo Y500 Pro
|Vivo Y400 Pro
|Wyświetlacz
|6,77 cala,
AMOLED,
2392×1080 pikseli,
120 Hz
|6,67 cala,
AMOLED,
2800×1260 pikseli,
120 Hz
|6,77 cala,
AMOLED,
2392×1080 pikseli,
120 Hz
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300
(4 nm; 2,5 GHz)
|MediaTek Dimensity 7400
(4 nm; 2,6 GHz)
|MediaTek Dimensity 7300
(4 nm; 2,5 GHz)
|Pamięć
|8/12 GB RAM (LPDDR4X),
128-512 GB (UFS 3.1)
|8/12 GB RAM (LPDDR4X),
128-512 GB (UFS 2.2)
|8 GB RAM (LPDDR4X),
128-256 GB (UFS 3.1)
|Akumulator
|8200 mAh,
ładowanie do 90 W
|7000 mAh,
ładowanie do 90 W
|5500 mAh,
ładowanie do 90 W
|Aparaty z tyłu
|50 Mpix (f/1.8),
2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi
|200 Mpix (f/1.88) z OIS,
2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi
|50 Mpix (f/1.8),
2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi
|Aparat z przodu
|8 Mpix (f/2.05)
|32 Mpix (f/2.45)
|32 Mpix (f/2.45)
|System operacyjny
|Android 16 (OriginOS 6)
|Android 16 (OriginOS 6)
|Android 15 (Funtouch OS 15)
|Łączność
|5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
|5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
|5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
|Wymiary
|163,1×75,9×8,23 mm
|160,2×74,5×7,81 mm
|163,8×75×7,49~7,74 mm
|Waga
|213 gramów
|199 gramów
|182 gramy
|Odporność
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|IP65
Ile kosztuje smartfon Vivo Y500 Pro?
Jak na razie smartfon Vivo Y500 Pro trafił do sprzedaży w Chinach. Oto, jak wycenione zostały jego poszczególne konfiguracje:
- 8/128 GB – 1799 juanów (równowartość około 925 złotych),
- 8/256 GB – 1999 juanów (~1025 złotych),
- 12/256 GB – 2299 juanów (~1180 złotych),
- 12/512 GB – 2599 juanów (~1335 złotych).
Chińskie ceny są dość niskie i wyraźnie plasują smartfon w dolnych rejonach średniej półki. Póki co nie pojawiły się żadne informacje na temat ewentualnej dostępności tego modelu w naszym kraju.