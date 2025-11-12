Smartfon z aparatem 200 Mpix, dużą baterią i… niską ceną

Vivo Y500 Pro doczekał się oficjalnej prezentacji. To smartfon reprezentujący średnią półkę cenową, ale mający w swojej specyfikacji kilka pozytywnych niespodzianek. Chodzi przede wszystkim o główny aparat i pojemność akumulatora.

Vivo Y500 Pro to średniak z kilkoma atutami

Z przodu Vivo Y500 Pro znajduje się nieco mniejszy niż u poprzednika (6,67 vs 6,77 cala w Vivo Y400 Pro) wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, oferujący za to wyższą rozdzielczość. Kawałek tafli zabiera dla siebie jeszcze aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.45).

Większe wrażenie robi aparat zainstalowany z tyłu. Jest to bowiem sensor Samsung Isocell HP5 – najmniejszy czujnik o rozdzielczości 200 Mpix w ofercie koreańskiego producenta. Oferuje on 2-krotne przybliżenie jakości optycznej (zoom matrycowy), HDR i możliwość rejestrowania wideo w rozdzielczości 4K.

Imponująca jest także pojemność akumulatora, wynosząca 7000 mAh. Wypada przy tym zauważyć, że Vivo Y500 bez dopisku Pro oferuje aż 8200 mAh. W obu przypadkach maksymalna moc ładowania to 90 W.

Vivo Y500 Pro (źródło: Vivo)

Sercem smartfona Vivo Y500 Pro jest zaś procesor MediaTek Dimensity 7400 o częstotliwości taktowania sięgającej 2,6 GHz. Towarzyszy mu maksymalnie 12 GB RAM oraz 512 GB pamięci na pliki. Co dziwne, ta ostatnia bazuje na standardzie UFS 2.2, podczas gdy u poprzednika było to UFS 3.1.

Całość wieńczy całkiem smukła konstrukcja, cechująca się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69. Waga urządzenia nie przekracza 200 gramów, a jego porównanie z najbliższymi braćmi możesz zobaczyć poniżej…

Specyfikacja Vivo Y500 Pro vs Vivo Y400 Pro oraz Y500 – porównanie

Vivo Y500 Vivo Y500 Pro Vivo Y400 Pro Wyświetlacz 6,77 cala,

AMOLED,

2392×1080 pikseli,

120 Hz 6,67 cala,

AMOLED,

2800×1260 pikseli,

120 Hz 6,77 cala,

AMOLED,

2392×1080 pikseli,

120 Hz Procesor MediaTek Dimensity 7300

(4 nm; 2,5 GHz) MediaTek Dimensity 7400

(4 nm; 2,6 GHz) MediaTek Dimensity 7300

(4 nm; 2,5 GHz) Pamięć 8/12 GB RAM (LPDDR4X),

128-512 GB (UFS 3.1) 8/12 GB RAM (LPDDR4X),

128-512 GB (UFS 2.2) 8 GB RAM (LPDDR4X),

128-256 GB (UFS 3.1) Akumulator 8200 mAh,

ładowanie do 90 W 7000 mAh,

ładowanie do 90 W 5500 mAh,

ładowanie do 90 W Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.8),

2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi 200 Mpix (f/1.88) z OIS,

2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi 50 Mpix (f/1.8),

2 Mpix (f/2.4) – pomiar głębi Aparat z przodu 8 Mpix (f/2.05) 32 Mpix (f/2.45) 32 Mpix (f/2.45) System operacyjny Android 16 (OriginOS 6) Android 16 (OriginOS 6) Android 15 (Funtouch OS 15) Łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 Wymiary 163,1×75,9×8,23 mm 160,2×74,5×7,81 mm 163,8×75×7,49~7,74 mm Waga 213 gramów 199 gramów 182 gramy Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP65

Ile kosztuje smartfon Vivo Y500 Pro?

Jak na razie smartfon Vivo Y500 Pro trafił do sprzedaży w Chinach. Oto, jak wycenione zostały jego poszczególne konfiguracje:

8/128 GB – 1799 juanów (równowartość około 925 złotych),

8/256 GB – 1999 juanów (~1025 złotych),

12/256 GB – 2299 juanów (~1180 złotych),

12/512 GB – 2599 juanów (~1335 złotych).

Chińskie ceny są dość niskie i wyraźnie plasują smartfon w dolnych rejonach średniej półki. Póki co nie pojawiły się żadne informacje na temat ewentualnej dostępności tego modelu w naszym kraju.