Szukasz już prezentów na święta? Orange ma kilka propozycji

Rozpoczął się listopad, więc można już śmiało włączyć kultową piosenkę Mariah Carey i szukać świątecznych prezentów – bo dlaczego nie?! Orange najwyraźniej chce pomóc Wam znaleźć te właściwe, ponieważ właśnie zaanonsowało szereg promocji pod kryptonimem sezon prezentów.

Świąteczna promocja na Orange Światłowód

Dla klientów, którzy zdecydują się na światłowód z prędkością do 8 Gb/s, Orange przygotowało w prezencie 6 miesięcy abonamentu za 0 złotych. Ponadto operator przekaże im bon świąteczny o wartości 1000 złotych. Warto podkreślić, że najszybszy światłowód Orange jest dostępny już w 50 polskich miastach.

Podobną propozycję skierowano również do osób, które zdecydują się na wolniejszy internet światłowodowy. Wybierając prędkość do 2 Gb/s, klienci mogą skorzystać z abonamentu 0 złotych przez 6 miesięcy, natomiast w przypadku prędkości do 600 Mb/s, do 900 Mb/s oraz do 1 Gb/s abonament za 0 złotych obowiązuje przez 3 miesiące. Ww. klienci mogą liczyć też na voucher zakupowy o wartości 500 złotych.

Bon świąteczny można wykorzystać na zakupy w salonie stacjonarnym lub sklepie internetowym. Voucherem można zapłacić za dowolny sprzęt czy akcesoria. Z akcji mogą skorzystać nowi klienci światłowodu, którzy podpiszą zobowiązanie na 24 miesiące. Podkreślę, że oferta nie łączy się też z innymi promocjami.

Smartfonowe duety w Orange – kup jeden, drugi odbierz za złotówkę

To jednak nie koniec świątecznych okazji. W ramach oferty abonamentowej M lub L na usługi mobilne dla klientów indywidualnych Orange oferuje smartfon Motorola Edge 70 5G 12/512 GB w zestawie z Motorolą Moto G35 5G 8/128 GB za złotówkę. Pakiet ten sprzedawany będzie od 5 listopada 2025 roku do wyczerpania zapasów.

W ofercie znalazły się też inne smartfonowe duety, takie jak:

Motorola Moto G86 5G Power 12/256 GB i Motorola Moto G06 Power 4/64 GB za 1 złoty,

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256 GB i Xiaomi Redmi 15C 5G 4/128 GB za 1 złoty,

Honor Magic 7 Lite 5G 8/256 GB i Honor X5c Plus 4/64 GB za 1 złoty.

Promocja została skierowana do osób podpisujących zobowiązanie na 24 miesiące z planem M od 75 złotych miesięcznie lub planem L od 95 złotych miesięcznie. Ceny te uwzględniają rabaty za e-fakturę w Mój Orange i zgody marketingowe oraz 36 rat na urządzenie. Ponadto decydując się na kolejne mobilne usługi abonamentowe w planach M lub L na 24 miesiące, klient zapłaci 50% mniej niż za pierwszy numer.

Promocje na święta 2025 dla klientów biznesowych w Orange

Przedsiębiorcy, wykupujący wybrane plany firmowe oraz bezprzewodowy internet biurowy 5G, otrzymają rabat 35% za połączenie usług. Ponadto w ramach planu firmowego L można skorzystać z rabatu w wysokości 10 złotych + VAT miesięcznie na cały czas trwania umowy.

Firmy również mogą skorzystać ze smartfonowych duetów:

Motorola Moto G86 5G Power 12/256 GB + Motorola Moto G06 Power 4/64 GB za 1 złoty + VAT,

Motorola Edge 70 5G 12/512 GB + Motorola Moto G35 5G 8/128 GB za 1 złoty + VAT,

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256 GB + Xiaomi Redmi 15C 5G 4/128 GB za 1 złoty + VAT,

Honor Magic 7 Lite 5G 8/256 GB + Honor X5c Plus 4/64 GB za 1 złoty + VAT.

Świąteczna promocja na smartfonowe duety dla firm (źródło: Orange)

W aplikacji Mój Orange znajdziesz teraz gry

Pomarańczowy operator uzupełnił też funkcjonalność swojej aplikacji, a mianowicie dodał możliwość grania w gry mobilne. Wystarczy, że korzystasz z apki Mój Orange w wersji 5.134.0 lub nowszej. Gry znajdziesz po zalogowaniu się do konta i przejściu do zakładki Dla Ciebie. Na dole otwartego ekranu jest pole Graj z Orange, a następnie odkryjesz dwie gry – kultowego Snake oraz Gwiezdną Przygodę.