Światłowód z telewizją za 0 złotych przez rok. A do tego Netflix i inne VOD

Kolejny operator zaanonsował świąteczne promocje. Tym razem możesz podpisać umowę na 2 lata i nawet przez rok nie płacić za usługi, w tym światłowód, telewizję, abonament komórkowy czy dostęp do platform VOD.
Świąteczna magia trafiła do Play – światłowód z telewizją nawet przez rok bez opłat
Mariah Carey wyśpiewała już swoje świąteczne „It’s time!”, a wraz z nią pojawiły się świąteczne oferty przeróżnych usługodawców. Jedną z pierwszych była ta zaproponowana przez Orange. Pomarańczowy operator zaanonsował promocje na internet światłowodowy oraz kilka smartfonowych duetów – zasada jest prosta: kupujesz jeden telefon, a drugi odbierasz za symboliczną złotówkę.
Teraz własne akcje promocyjne zaanonsował Play. W przypadku fioletowego operatora mamy do czynienia z ofertą usług domowych, skierowaną do nowych klientów. Osoby, które zdecydują się na abonament obejmujący Telewizję Nowej Generacji wraz ze światłowodem, mogą korzystać z usług bez opłat przez:
- 12 miesięcy przy wyborze internetu z prędkością do 1 Gb/s lub do 8 Gb/s,
- 6 miesięcy przy wyborze internetu z prędkością do 600 Mb/s,
- 2 miesiące przy wyborze internetu z prędkością do 300 Mb/s.
Ponadto w ramach abonamentu klient może oglądać treści m.in. z Netfliksa. Warto przypomnieć, że Telewizja Nowej Generacji to pakiet kanałów telewizyjnych (do 100 programów) oraz dostęp do platform streamingowych, a także router Play Box Net i dekoder Play Box TV. Promocja oferowana jest przy podpisaniu zobowiązania na 24 miesiące, a aktywacja i instalacja kosztuje 70 złotych.
Co istotne – klient co miesiąc może wybierać i zmieniać pakiet kanałów oraz platform VOD. W ramach umowy użytkownik otrzymuje miesięczną pulę punktów, które wymienia np. na dostęp do Netfliksa, HBO Max czy SkyShowtime.
Kompleksowa oferta Play – światłowód, telewizja i abonament komórkowy
Klienci, którzy poszukują kompleksowego rozwiązania, obejmującego internet światłowodowy, Telewizję Nowej Generacji oraz abonament komórkowy w ramach jednej umowy, również mogą skorzystać ze świątecznej promocji. W tym przypadku można nie płacić abonamentu nawet przez rok.
Chcesz sam światłowód albo telewizję? Play też przygotował propozycje dla Ciebie
Nowi klienci niekoniecznie muszą decydować się na abonament na internet światłowodowy w pakiecie z telewizją. Przy podpisaniu umowy na 24 miesiące można otrzymać nawet 12 miesięcy abonamentu w prezencie. Co ważne – również w tym przypadku liczba miesięcy bez opłat związana jest z wybraną prędkością łącza.
Play przygotował także propozycję obejmującą wyłącznie telewizję bez światłowodu. Przy podpisaniu 24-miesięcznego zobowiązania na Telewizję Max lub Telewizję Nowej Generacji, można korzystać z telewizji za 0 złotych nawet przez 6 miesięcy.