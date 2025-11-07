Światłowód z telewizją za 0 złotych przez rok. A do tego Netflix i inne VOD

Kolejny operator zaanonsował świąteczne promocje. Tym razem możesz podpisać umowę na 2 lata i nawet przez rok nie płacić za usługi, w tym światłowód, telewizję, abonament komórkowy czy dostęp do platform VOD.

Świąteczna magia trafiła do Play – światłowód z telewizją nawet przez rok bez opłat

Mariah Carey wyśpiewała już swoje świąteczne „It’s time!”, a wraz z nią pojawiły się świąteczne oferty przeróżnych usługodawców. Jedną z pierwszych była ta zaproponowana przez Orange. Pomarańczowy operator zaanonsował promocje na internet światłowodowy oraz kilka smartfonowych duetów – zasada jest prosta: kupujesz jeden telefon, a drugi odbierasz za symboliczną złotówkę.

Teraz własne akcje promocyjne zaanonsował Play. W przypadku fioletowego operatora mamy do czynienia z ofertą usług domowych, skierowaną do nowych klientów. Osoby, które zdecydują się na abonament obejmujący Telewizję Nowej Generacji wraz ze światłowodem, mogą korzystać z usług bez opłat przez:

12 miesięcy przy wyborze internetu z prędkością do 1 Gb/s lub do 8 Gb/s,

6 miesięcy przy wyborze internetu z prędkością do 600 Mb/s,

2 miesiące przy wyborze internetu z prędkością do 300 Mb/s.

Ponadto w ramach abonamentu klient może oglądać treści m.in. z Netfliksa. Warto przypomnieć, że Telewizja Nowej Generacji to pakiet kanałów telewizyjnych (do 100 programów) oraz dostęp do platform streamingowych, a także router Play Box Net i dekoder Play Box TV. Promocja oferowana jest przy podpisaniu zobowiązania na 24 miesiące, a aktywacja i instalacja kosztuje 70 złotych.

Szybki internet z telewizją i Netfliksem nawet przez rok w prezencie (źródło: Play)

Co istotne – klient co miesiąc może wybierać i zmieniać pakiet kanałów oraz platform VOD. W ramach umowy użytkownik otrzymuje miesięczną pulę punktów, które wymienia np. na dostęp do Netfliksa, HBO Max czy SkyShowtime.

Oferty na internet i telewizję (źródło: Play)

Kompleksowa oferta Play – światłowód, telewizja i abonament komórkowy

Klienci, którzy poszukują kompleksowego rozwiązania, obejmującego internet światłowodowy, Telewizję Nowej Generacji oraz abonament komórkowy w ramach jednej umowy, również mogą skorzystać ze świątecznej promocji. W tym przypadku można nie płacić abonamentu nawet przez rok.

Oferta kompleksowa na internet, telewizję i abonament komórkowy (źródło: Play)

Chcesz sam światłowód albo telewizję? Play też przygotował propozycje dla Ciebie

Nowi klienci niekoniecznie muszą decydować się na abonament na internet światłowodowy w pakiecie z telewizją. Przy podpisaniu umowy na 24 miesiące można otrzymać nawet 12 miesięcy abonamentu w prezencie. Co ważne – również w tym przypadku liczba miesięcy bez opłat związana jest z wybraną prędkością łącza.

Play przygotował także propozycję obejmującą wyłącznie telewizję bez światłowodu. Przy podpisaniu 24-miesięcznego zobowiązania na Telewizję Max lub Telewizję Nowej Generacji, można korzystać z telewizji za 0 złotych nawet przez 6 miesięcy.