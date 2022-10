Nowy głośnik bezprzewodowy Creative zabierzesz ze sobą wszędzie bez obaw

Firma Creative wprowadza na polski rynek głośnik bezprzewodowy MUVO Go. Producent postawił nie tylko na jakość dźwięku, ale również na wytrzymałość urządzenia. To jednak nie wszystko, czym może zaskoczyć klientów ten sprzęt. Dodatkowo jego cena nie jest zbyt wysoka.

Głośnik bezprzewodowy – wszędzie z Tobą

Tworząc Creative MUVO Go, producent postawił przede wszystkim na wytrzymałość. Głośnik bezprzewodowy oferuje swoim użytkownikom wodoodporność z certyfikatem IPX7 oraz pyłoszczelność. Dodatkowo wyposażony jest gumowaną obudowę, dzięki czemu bez problemu możemy zabrać ze sobą ten głośnik w góry, na plażę lub rowerowe wycieczki.

Do tego urządzenie ma kompaktowe wymiary – 73x61x204 mm. Nie zmęczymy się też zbytnio przy noszeniu tego głośnika, gdyż waży on 570 gramów. W zestawie klienci znajdą również smycz, która umożliwi przymocowanie głośnika do plecaka, roweru lub paska.

Creative MUVO Go – specyfikacja i cena

Za wysoką jakość dźwięku w MUVO Go odpowiadają dwa pełnozakresowe przetworniki neodymowe o mocy 10 W. Głośnik wytwarza moc akustyczną na poziomie 20 W w RMS i obsługuje pasmo przenoszenia 60 – 20,000 Hz. Nie zabraknie niskich tonów, za które w tym modelu odpowiadają dwa pasywne radiatory basowe. Głośnik został zaprojektowany w taki sposób, by móc pracować w pozycji poziomej lub pionowej, zapewniając tak samo czysty i zbalansowany dźwięk.

Sprzęt wyposażono w dwa akumulatory o pojemności 2600 mAh. Według producenta może to wystarczyć nawet na 18 godzin odtwarzania dźwięku (przy umiarkowanym poziomie głośności). Baterię można ładować z mocą do 10 W przez port USB-C. Z kolei dzięki zastosowaniu Bluetooth 5.3 użytkownicy będą się cieszyć bezproblemowym parowaniem oraz stabilnym połączeniem bezprzewodowym do 10 metrów. Creative MUVO Go oferuje również ciekawą funkcję, znaną z innych głośników tej marki – Stereo Link+, za pomocą której można połączyć ze sobą dwa głośniki i rozkoszować się dźwiękiem stereo.

źródło: Creative

Nowy głośnik bezprzewodowy marki Creative jest dostępny w trzech kolorach: niebieskim, czarnym i zielonym. Można go już kupić na stronie producenta, a jego cena to 349 złotych.