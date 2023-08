Użytkownicy Apple Watchy powinni pobrać najnowszą aktualizację

Oczywiście najnowsza aktualizacja skierowana na Apple Watche nie wprowadza dużych nowości i tylko naprawia odkryte błędy, ale mimo to warto ją zainstalować. watchOS 9.6.1 jest już dostępny do pobrania na wszystkie wspierane modele smartwatchy z Cupertino.

watchOS 9.6.1 dla Apple Watch – co zmienia aktualizacja?

Najpewniej większość właścicieli Apple Watchy czeka teraz na watchOS 10, który w stabilnej wersji zadebiutuje już w przyszłym miesiącu. Warto zaznaczyć, że będziemy mieli do czynienia z naprawdę sporą aktualizacją, która odczuwalnie wpłynie na interfejs użytkownika. Niewykluczone, że będzie to największa tegoroczna zmiana w świecie smartwatchy Apple, bowiem nowy zegarek zapowiada się nudno, a na większy powiew świeżości trzeba będzie poczekać do 2024 lub nawet 2025 roku.

Przejdźmy jednak do tematu najnowszej aktualizacji, czyli watchOS 9.6.1. Jak już wspomniałem na wstępie, nie wprowadza ona żadnych znaczących nowości, co nikogo nie powinno dziwić. Apple zasypie nas większymi zmianami już niebawem wraz z premierą watchOS 10. Firma Tima Cooka informuje, że watchOS 9.6.1 wprowadza:

To uaktualnienie zawiera poprawkę błędu, który uniemożliwiał uzyskiwanie dostępu do danych ruchu przez aplikacje wykorzystujące Movement Disorder API na potrzeby śledzenia drżenia i symptomów powiązanych z chorobą Parkinsona.

Aktualizacja watchOS 9.6.1 dla Apple Watch (fot. Tabletowo.pl)

Jasne, nie jest to poprawka błędu, który był odczuwalny przez znaczną większość użytkowników, ale mimo to warto zainstalować tę aktualizację. Zazwyczaj posiadanie najnowszej wersji oprogramowania wiąże się z wyższym poziomem prywatności. W związku z tym warto śledzić temat aktualizacji i nie odkładać ich pobrania na później. Tym bardziej, że w przypadku sprzętu Apple proces aktualizacji często przeprowadzany jest sprawnie i wymaga wykonania tylko kilku kliknięć.

8 Ocena 8 Ocena

Aktualizacja jest już dostępna do pobrania

Jeśli nie chcecie czekać na wyskoczenie odpowiedniego komunikatu z dostępnością aktualizacji, to możecie ją pobrać ręcznie. W tym celu przechodzimy do aplikacji Watch na iPhone’ie, następnie wybieramy Ogólne i klikamy na Uaktualnienia. watchOS 9.6.1 powinien być już widoczny, więc pozostaje tylko wybrać opcję Pobierz i zainstaluj.