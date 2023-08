Z takiego tabletu posłowie by się nie ucieszyli, ale przeciętny Kowalski może

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że polscy posłowie dostaną wkrótce nowe iPady 10. generacji w wersji z 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej i wsparciem dla łączności 5G. To w zupełności wystarczający dla nich model. Gdyby dostali tę nowość, prawdopodobnie nie byliby ukontentowani.

Tablet nie dla posła, ale dla przeciętnego Kowalskiego

Nie jest tajemnicą, że polscy politycy (i nie tylko) mają zamiłowanie do urządzeń Apple, ale ten tablet zdyskwalifikowałby przede wszystkim fakt, że jest to propozycja z oferty mało znanego, chińskiego producenta. Nic to, że jest ~4x tańszy i jego specyfikacja też jest w zupełności wystarczająca dla przeciętnego użytkownika (tj. takiego, który nie wykorzysta go do wymagającej, wielowątkowej pracy czy grania w najlepsze gry).

Teclast T40 Air (źródło: Teclast)

Choć specyfikacja tabletu Teclast T40 Air nie jest topowa, to w ogólnym rozrachunku jest naprawdę niezła. Właściwie jedynym, słabym elementem jest procesor, bo producent postawił tu na układ UNISOC T616 2,0 GHz (12 nm). Towarzyszy mu jednak 8 GB RAM i istnieje możliwość wydzielenia do 8 GB dodatkowej pamięci operacyjnej kosztem wbudowanej, której jest 256 GB. Ponadto nie zabrakło slotu na kartę microSD (o pojemności do 1 TB).

Teclast T40 Air oferuje również dwa sloty na karty SIM w formacie nano i wbudowany moduł 4G LTE wraz z funkcją rozmów głosowych, w tym z wykorzystaniem technologii VoLTE. W tabletach najważniejszy jest jednak ekran, a ten ma w tym modelu matrycę IPS o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości 2000×1200 pikseli. Wyświetlacz odświeża obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz, ale jednocześnie próbkuje dotyk z prędkością 120 Hz, a do tego osiąga jasność do 350 nitów.

Na pokładzie tego tabletu znalazł się też czterotrybowy system pozycjonowania satelitarnego (GPS, Glonass, Galileo, Beidou) i A-GPS, a także cztery głośniki stereo i złącze słuchawkowe 3,5 mm oraz trzy aparaty: 8 Mpix na przodzie i 13 Mpix + dodatkowe „oczko” do „optymalizowania prędkości ostrzenia” (cokolwiek to znaczy). Teclast T40 Air nie oferuje natomiast czytnika linii papilarnych ani modułu NFC.

Tablet Teclast T40 Air fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13, a za jego zasilanie odpowiedzialny będzie akumulator o pojemności 7200 mAh ze wsparciem dla 18 W ładowania przez port USB-C. Producent informuje, że wystarczy on na 5 godzin grania, oglądanie wideo albo surfowanie w sieci przez 7,5 godziny bądź 9 godzin czytania e-booków.

Ile kosztuje tablet Teclast T40 Air?

Regularną cenę tego nowego modelu ustalono na 229,99 dolarów/212,95 euro (odpowiednio równowartość ~930 i 950 złotych). Teclast T40 Air będzie dostępny „wkrótce” w oficjalnym sklepie marki Teclast na platformie AliExpress. Dokładna data rozpoczęcia sprzedaży nie jest jeszcze znana.