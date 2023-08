Ten tablet jest bardzo atrakcyjną propozycją, tylko jest jedno „ale”…

Osoby, które szukają tabletu z wyższej półki, z pewnością zainteresują się tym modelem. Jest jednak też zła wiadomość – nie będzie on powszechnie dostępny. Kto znajduje się w gronie szczęściarzy, którzy dostaną możliwość kupienia tej nowości?

Specyfikacja vivo Pad Air

To zdecydowanie tablet z wyższej półki, o czym świadczą jego parametry. Na pokładzie vivo Pad Air znalazł się bowiem procesor Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm) z modemem 5G oraz do 12 GB RAM LPDDR5 i do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Oczywiście producent zaimplementował też rozwiązanie, pozwalające zwiększyć ilość pamięci operacyjnej – maksymalnie o 8 GB (tzw. wirtualny RAM).

vivo Pad Air (źródło: vivo)

Nowy vivo Pad Air zaoferuje swoim właścicielom również wyświetlacz LCD o przekątnej 11,5 cala, proporcjach 3:2 i rozdzielczości 2800×1840 pikseli, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 60, 90, 120 i 144 Hz oraz próbkować dotyk z prędkością 120 Hz, aczkolwiek w grach dostępna jest możliwość osiągnięcia „przez chwilę” próbkowania o wartości 480 lub nawet 540 Hz (przy odświeżaniu odpowiednio 120 i 90 Hz).

Ponadto wyświetlacz zapewnia wsparcie dla szerokiej gamy barw DCI-P3 i 1,07 mld kolorów oraz technologii HDR10, a do tego ekran cechuje się współczynnikiem kontrastu 1400:1 i jasnością do 500 nitów (szczytowa). Producent nie podaje współczynnika screen-to-body ratio, ale patrząc na grafiki produktowe, można podejrzewać, że wynosi on ~90%, jako że ramki dookoła wyświetlacza wyglądają na naprawdę smukłe.

Specyfikacja tabletu obejmuje również m.in. cztery głośniki stereo o mocy 6 W, aparat o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie i 8 Mpix z diodą doświetlającą na tyle, Bluetooth 5.2, moduł NFC i akumulator o pojemności 8500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego (przez port USB-C; USB 3.0) o mocy 44 W. Producent deklaruje, że taka bateria wystarczy na prawie 13 godzin oglądania wideo w jakości HD.

Tablet vivo Pad Air pracuje pod kontrolą systemu OriginOS 3, ma wymiary 259,73x176x6,67 mm i waży 530 gramów. Obudowa urządzenia jest wykonana z metalu.

Cena i dostępność tabletu vivo Pad Air

Nowy vivo Pad Air będzie dostępny w Chinach w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, różowej i srebrnej oraz aż czterech konfiguracjach pamięciowych:

8/128 GB za 1799 juanów (równowartość ~1005 złotych),

8/256 GB za 1999 juanów (~11120 złotych),

12/256 GB za 2299 juanów (~1285 złotych),

12/512 GB za 2599 juanów (~1450 złotych).

Jako że vivo niedawno opuściło polski rynek, najnowszy tablet nie będzie dostępny w Polsce.