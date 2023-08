Niezły tablet za mniej niż 1000 złotych

Jeden z producentów z Państwa Środka po raz kolejny udowadnia, że jeśli tylko się chce, można stworzyć dobrze wyposażony tablet w przystępnej cenie. Oba te kryteria spełnia nowy Teclast M50 Pro, który kupią klienci w Europie.

Specyfikacja tabletu Teclast M50 Pro

Model ten oferuje wyświetlacz IPS o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1920×1200 pikseli (proporcje 16:10), który osiąga jasność do 350 nitów i jest w stanie próbkować dotyk z częstotliwością do 120 Hz. Producent informuje, że ekran pokrywa 83% powierzchni panelu przedniego (współczynnik screen-to-body ratio). I choć nie jest to imponującym wynikiem, to na udostępnionych przez Teclast grafikach produktowych nie wygląda to źle (jeśli oczywiście firma nie „nagięła” troszkę rzeczywistości).

Teclast M50 Pro (źródło: Teclast)

Tablet ma metalową obudowę o grubości 7,8 mm, a całe urządzenie waży 435 gramów i fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13. Za jego (akceptowalną, ale nieprzesadnie wysoką) wydajność odpowiada procesor UNISOC T616 2,0 GHz (12 nm) z układem graficznym Mali-G57 750 MHz wraz z 8 GB RAM LPDDR4. Jak można się spodziewać, istnieje możliwość zyskania do 8 GB dodatkowej pamięci operacyjnej (tzw. wirtualny RAM).

Zostanie ona wydzielona z zasobów pamięci masowej (flash), której w tym modelu jest 256 GB (eMMC 5.1). Ponadto nie zabrakło możliwości dołożenia karty microSD (o pojemności nawet 1 TB), zatem użytkownicy nie powinni narzekać na brak pamięci (dodając do tego jeszcze sposobność korzystania z chmury). Oprócz tego tablet oferuje jeszcze m.in. cztery głośniki stereo i 3,5 mm złącze słuchawkowe, a także dwa sloty na karty SIM ze wsparciem dla rozmów VoLTE oraz obsługę GPS, Glonass, Galileo, Beidou i A-GPS.

Do dyspozycji właścicieli tabletu Teclast M50 Pro oddane zostaną też dwa aparaty: 8 Mpix na przodzie i 13 Mpix na tyle z diodą doświetlającą i pomocniczym „oczkiem” 0,3 Mpix. Całość zasili akumulator o pojemności 6000 mAh (3,85 V), który użytkownicy naładują przez port USB-C. Niestety, producent nie podał maksymalnej obsługiwanej mocy ładowania.

Teclast M50 Pro (źródło: Teclast)

Pod względem specyfikacji Teclast M50 Pro jest zatem bardzo podobny do innego, nowego tabletu tej marki – Teclast T40 Air. Różnice są minimalne – ograniczają się do parametrów ekranu i akumulatora.

Cena tabletu Teclast M50 Pro

Regularna cena modelu Teclast M50 Pro została ustalona w Europie na 199,99 euro, co jest równowartością ~890 złotych, jednak początkowo producent zamierza sprzedawać na Starym Kontynencie swój nowy tablet za 185,99 euro, tj. ~825 złotych. Co się dość rzadko zdarza w przypadku tego typu urządzeń, dostępna będzie tylko jedna wersja kolorystyczna – niebieska Aqua, innych firma nie przewidziała.