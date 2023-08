TOP 10 najgorszych gier na Steam. Która króluje? Zgadnij…

Steam jest najprawdopodobniej największą i zapewne najpopularniejszą platformą dla graczy. Sklep Valve oferuje mnóstwo różnego rodzaju gier i znaczna większość dostępnych na rynku tytułów prędzej czy później odnajduje drogę na platformę Gabe’a Newella. Czy wiecie jednak, które z nich mogą poszczycić się niechlubnym tytułem najgorszych gier na Steam? Obecny lider prawdopodobnie Was (nie) zaskoczy.

Najgorsze gry na Steam

Jest pewna strona internetowa, na której gracze mogą sprawdzić różnego rodzaju rankingi, związane z produkcjami dostępnymi na Steam. Od najlepszych gier wszechczasów, przez popularne produkcje w danym roku, aż po godne polecenia gry, którym niedane było dotrzeć do mainstreamu. Wśród tych rankingów znajdziemy jednak jeszcze jeden, prawdopodobnie najmniej chlubny. Postrach twórców gier, którzy liczą na to, że ich produkcja nigdy tam nie trafi.

Jej angielską nazwę można luźno przetłumaczyć jako „dolną setkę”, a górna część poświęconej jej strony okraszona jest ogromnym napisem „Hala Wstydu”. Nie powinno to zresztą nikogo dziwić. Znajdują się tam bowiem najgorsze produkcje, jakie kiedykolwiek zagościły na platformie Gabe’a Newella, a kolejność określana jest na podstawie opinii wystawionych przez graczy.

Pamiętacie zamęt związany z Jedi: Survivor? Ocalałego nie znajdziemy wśród 100 najgorszych gier (źródło obrazów: Steam, materiały prasowe; kompozyzja: Wojciech Loranty / Tabletowo.pl)

10. Godus

Produkcja strategiczna, która wciąż nie opuściła wczesnego dostępu, a najstarsze jej recenzje liczą sobie już niemal 10 lat. Jeśli miałbym zgadywać, to tytuł ten nie ujrzy już światła dziennego i fakt, że jakimś cudem jeszcze nie został zdjęty, jest nad wyraz intrygujący. Chociaż, z drugiej strony, mowa o grze Petera Molyneux, więc tak na dobrą sprawę nie ma się czemu dziwić…

Strona gry Godus z opiniami graczy (fot. Tabletowo.pl / źródło: Steam)

9. RollerCoaster Tycoon World

Gra z serii budowanie parku rozrywki, czyli oparta o tryb zabawy podobny do tego, co w stosunkowo nowym Park Beyond. Ta druga produkcja, pomimo problemów, radzi sobie całkiem nieźle, czego nie można powiedzieć o RollerCoaster Tycoon World, który został dosłownie zjedzony. Wychodzi na to, że osoby odpowiedzialne za kwestie techniczne tej produkcji trochę dały ciała…

Strona gry RollerCoaster Tycoon World z opiniami graczy (fot. Tabletowo.pl / źródło: Steam)

8. Mobile Suit Gundam Battle Operation 2

Jedna z najnowszych produkcji w tym zestawieniu (debiutowała w maju tego roku), a już w top 10 najgorszych gier wszechczasów. Cóż, zakładam, że nie o takie osiągnięcie chodziło twórcom tej gry, ale zawsze to jakaś forma wyróżnienia. Podobnie, jak w powyższym przypadku, główną bolączką jest stan techniczny tytułu.

Strona gry Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 z opiniami graczy (fot. Tabletowo.pl / źródło: Steam)

7. O2Jam Online

Kolejna gra free-to-play w zestawieniu i pierwsza z gatunku rytmicznych. Ponoć jest to nowe podejście do hitu z 2003 roku (swoją drogą, ktokolwiek o tej produkcji słyszał?), ale – jak widać po recenzjach – średnio udane. Jeden z użytkowników wspomniał jednak w zaletach, że zainstalowany na jego sprzęcie antywirus bardzo się z tą produkcją lubi i ogólnie warto ją odinstalować!

6. Spacebase DF-9

Gra strategiczna, w której budujemy bazę, ulepszamy jej elementy i skupiamy się na zdobywaniu zasobów. Do tego musimy mieć baczenie na rozwój oraz utrzymanie porządku. Na papierze wygląda dobrze, ale w praktyce…

Cóż, gracze nie pozostawili na produkcji suchej nitki.

Strona gry Spacebase DF-9 z opiniami graczy (fot. Tabletowo.pl / źródło: Steam)

5. Uriel’s Chasm

Moje pierwsze wrażenie po wejściu na stronę gry? Przelotna myśl, w której pytam sam siebie, cóż to za ekskrement, w dość wulgarny sposób. Sam bym tego nigdy nie kupił, ale na całe szczęście znaleźli się ludzie chętni na tego typu inwestycję. W większości jednak zdają się nad wyraz mało zadowoleni…

Strona gry Uriel’s Chasm z opiniami graczy (fot. Tabletowo.pl / źródło: Steam)

4. Identity

Gra MMORPG, która miała na nowo definiować gatunek. To inni gracze mieli mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał świat oraz co stanie się z żyjącymi tam postaciami. Produkcja jednak nie dość, że niczego nie redefiniowała, to jeszcze skończyła z negatywnymi recenzjami. C’est la vie!

Strona gry Identity z opiniami graczy (fot. Tabletowo.pl / źródło: Steam)

3. Flatout 3: Chaos & Destruction

Wyścigi, które miały oferować graczom mnóstwo adrenaliny, z końcówki 2011 roku. Trzeba przyznać, że cały czas i konsekwentnie trzymają poziom! Bardzo niski, ale jednak. Od premiery minęło bowiem niemal 12 lat, a gracze wciąż narzekają na te same elementy, co na premierę…

Strona gry Flatout 3: Chaos & Destruction z opiniami graczy (fot. Tabletowo.pl / źródło: Steam)

2. War of the Three Kingdoms

Treści dozwolone dla graczy pełnoletnich, darmowa i wieloosobowa gra 3D. Cóż mogło pójść nie tak i dlaczego tak nęcący tytuł może liczyć jedynie na ocenę 2/10, na podstawie niemal 31000 głosów? Niestety nie wiem, bo nie znam języka chińskiego, niemniej stosunek 6600 negatywnych do 543 pozytywnych opinii w dniu premiery powinien mówić sam za siebie…

Strona gry War of the Three Kingdoms z opiniami graczy (fot. Tabletowo.pl / źródło: Steam)

1. Overwatch 2

Niechlubny zwycięzca zestawienia, pierwsza od dawna gra Activision Blizzard, która pojawiła się na Steam i tytuł free-to-play. Tak gorącego przyjęcia zapewne mało kto się spodziewał, a cała Zamieć zapewne wręcz się oparzyła od tak piekielnego powitania.

Ponad 117400 przytłaczająco negatywnych opinii w cztery dni – to wynik, który zagwarantował Wszechstraży 1. miejsce w rankingu najgorszych gier na Steam.

Biorąc poprawkę na fakt, że licznik wciąż bije, ten niechlubny król badziewia w kategorii rozrywki elektronicznej najpewniej nieprędko zostanie zdetronizowany…

Strona gry Overwatch 2 z opiniami graczy – jest tragicznie, a gra nie ma nawet tygodnia na platformie… (fot. Tabletowo.pl / źródło: Steam)

Najgorsze gry wszechczasów w sierpniu – pełna lista

Choć w rankingu próżno szukać „ciepło” przyjętego Golluma, tak w mojej opinii najgorsza gra tego roku i ewidentnie najgorsze dzieło Arkane Studios, jakim jest Redfall, zajmuje w nim 17. miejsce. Liczyłem mimo wszystko na to, że jest wyżej i ponownie napiszę kilka (niezbyt) miłych słów o tej produkcji, ale może twórcy od chwili, w której pozbyłem się jej z mojego dysku, wydali jakiś patch, który nieco ją naprawił? Co i tak nie zmienia faktu, że jest to po prostu zła produkcja.

Tak prezentuje się lista 10 najniżej ocenionych gier na Steam (fot. Tabletowo.pl / źródło: Steam250)

Skorzystam tutaj z okazji i zapytam, jakie gry są na Waszej liście 10 najgorszych produkcji wszechczasów? Nie musicie ograniczać się tylko do sklepu Valve, interesuje mnie każda gra, nawet ekskluzywna dla mało popularnej konsoli do gier ;)