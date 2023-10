Nowy smartwatch Xiaomi zrobi EKG i zmierzy ciśnienie

Xiaomi ma w swojej ofercie mnóstwo wearables – inteligentnych opasek i zegarków, ale takiego smartwatcha do tej pory na próżno było szukać w portfolio tej marki. Chińczycy zaprezentowali dziś model Watch H1, który funkcjonalnością przypomina Huawei Watch D, aczkolwiek (moim zdaniem) jest nieco ładniejszy.

Xiaomi Watch H1 to nieprzeciętny smartwatch

Wiele inteligentnych opasek i zegarków oferuje mnóstwo funkcji związanych z monitorowaniem funkcjonowania organizmu człowieka, w tym również możliwość wykonania EKG i zmierzenia ciśnienia, aczkolwiek jednocześnie ich producenci zastrzegają, że nie są one urządzeniami medycznymi i wyniki należy traktować jedynie poglądowo.

Xiaomi Watch H1 (fot. producenta)

Xiaomi Watch H1 to inny przypadek, bo podobnie jak wspomniany we wstępie Huawei Watch D otrzymał certyfikat urządzenia medycznego klasy II od chińskiej agencji ds. żywności i leków. Oznacza to, że wyniki jego pomiarów EKG i ciśnienia krwi mają być bardziej wiarygodne niż uzyskane z wykorzystaniem smartwatchy bez takiego certyfikatu.

Nie byłoby to jednak możliwe bez wykorzystania specjalnej konstrukcji, podobnej do tej w Huawei Watch D – Xiaomi Watch H1 nie ma bowiem klasycznego paska. Producent zastosował w tym smartwatchu mikropompy, elastyczne poduszki powietrzne i precyzyjne czujniki, dzięki czemu dokładność pomiaru ciśnienia wynosi +/- 3 mmHg

Xiaomi Watch H1 (fot. producenta)

Wszystkie pomiary są zapisywane w aplikacji, którą można zainstalować na smartfonie, a także prezentowane w łatwo zrozumiały, graficzny sposób, dzięki czemu użytkownik może zaobserwować okresowe zmiany w ciśnieniu krwi i jego wzorce. Posiadacze tego urządzenia będą mogli również skorzystać z płatnej usługi analizy EKG.

Xiaomi Watch H1 pozycjonowany jest jako smartwatch zorientowany na monitorowanie zdrowia, dlatego producent podkreśla również funkcje całodobowego monitorowania pulsu i stresu oraz snu, a także pomiaru poziomu natlenienia krwi i temperatury ciała. Kobiety będą ponadto mogły monitorować swój cykl menstruacyjny.

Smartwatch potrafi też wykryć nieprawidłowy puls i poziom nasycenia krwi tlenem – w takiej sytuacji może powiadomić o takiej sytuacji wskazanych członków rodziny. Urządzenie jest w stanie również wykryć upadek – w przypadku braku reakcji użytkownika zegarek zadzwoni do wskazanego kontaktu alarmowego, a gdy ten nie odbierze, zadzwoni na numer alarmowy. Jednocześnie udostępni także lokalizację i wyświetli informacje medyczne na swoim ekranie.

Xiaomi Watch H1 (fot. producenta)

Smartwatch pomoże zadbać o zdrowie również dzięki ponad 100 wbudowanym trybom sportowym. Pomocny może okazać się też dostępny bezpośrednio z poziomu zegarka asystent głosowy Xiaoai. Ponadto Xiaomi Watch H1 oferuje NFC oraz możliwość instalacji dodatkowych aplikacji firm trzecich i wykonywania połączeń głosowych (poprzez Bluetooth – wymagane połączenie ze smartfonem).

Smartwatch może się także pochwalić certyfikatem IP68 oraz okrągłym ekranem AMOLED o średnicy 1,43 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli (326 ppi) z funkcją Always On Display. W przypadku korzystania z niej czas pracy wynosi do 5 dni, natomiast z wyłączonym AOD do 9 dni. Akumulator o pojemności 500 mAh ładuje się przez ~70 minut. Zegarek ma wymiary 52,8×47,7×12,8 mm i waży 48,5 grama (bez paska).

Cena Xiaomi Watch H1

Cenę smartwatcha ustalono w Chinach na 1999 juanów (równowartość ~1160 złotych). Dla porównania, Huawei Watch D kosztował na start w swojej ojczyźnie 2988 juanów. Nie wiadomo, czy Xiaomi Watch H1 będzie dostępny poza Chinami, ale może to zależeć od tego, czy firma zdoła uzyskać potrzebne certyfikaty na innych rynkach.