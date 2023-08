Huawei zaprezentował HarmonyOS 4

Po tym, jak Stany Zjednoczone nałożyły pierwsze sankcje na Huawei w maju 2019 roku, producent przyspieszył prace nad własnym systemem operacyjnym i w czerwcu 2021 roku zaprezentował pierwszą wersję HarmonyOS. Dziś pokazano już jego czwartą generację.

Huawei upodobnił HarmonyOS 4 do Androida

Przyglądając się nowościom w HarmonyOS 4, nie sposób nie odnieść wrażenia, że upodobnił się on do Androida pod tym względem, że najnowsza wersja nie przynosi już rewolucyjnych zmian, a raczej głównie kosmetyczne nowinki i udoskonalenia już dostępnych rozwiązań. Po pierwsze Huawei zdecydował się na zwiększenie możliwości personalizacji. Dzięki funkcji wycinania, wykorzystującej sztuczną inteligencję, użytkownik może wyciąć osobę/osoby lub zwierzę ze zdjęcia i dodać inne tło, aby ustawić otrzymaną w ten sposób kompozycję na tapetę.

Ponadto HarmonyOS 4 umożliwi zmianę fontu zegara – dostępnych jest kilka różnych. Producent dodał również nowe emoji do swojego systemu i stworzył nowy motyw, który wykorzystują emocji – pojawiają się one na Always On Display i oczywiście tapecie. Co ciekawe, można też samodzielnie wybrać, które emoji stworzą tę kompozycję (jedną lub kilka – do sześciu).

Kolejną nowością jest pełnoekranowa pogodynka. Animacja obrazująca aktualną pogodę jest wyświetlana na całym ekranie, a także dynamicznie się zmienia wraz ze zmianą warunków atmosferycznych w miejscu, w którym znajduje się użytkownik. Co więcej, można zmieniać perspektywę, z jakiej obserwuje się pogodę, ruszając smartfonem! Można spojrzeć w górę, w dół i wprost, aby zobaczyć różne wizualizacje (poniżej na przykładzie opadów śniegu i deszczu).

Funkcja pogodowej panoramy trafi również na smartwatche z HarmonyOS 4, podobnie jak nowe animacje – na przykład przygotowano taką, na której kwiat sukcesywnie się rozwija, gdy użytkownik zbliża się do celu liczby kroków danego dnia (dostępne będą różne kwiaty). Ponadto producent stworzył interaktywne tła – mini gry (m.in. z astronautą).

HarmonyOS 4 to jednak nie tylko większe możliwości personalizacji

Huawei poinformował też, że całkowicie przeprojektowano centrum powiadomień w HarmonyOS 4. Nie są już one wyświetlane chronologicznie, tylko grupowane zgodnie z priorytetami. Najwyższy mają m.in. zadania, wyszukiwania, czaty, media społecznościowe i przypomnienia, natomiast najniższy komunikaty reklamowe, które są umieszczane na samym końcu listy.

Huawei wprowadził też „żywe okna”, które mają obrazować liczne powiadomienia z jednej aplikacji. Mowa tu na przykład o programach do zamawiania jedzenia – użytkownik zobaczy kolejne etapy realizacji zamówienia w formie wizualnej. Kiedy użytkownik przejdzie do ekranu głównego, „żywe okno” zostanie zminimalizowane do małej kapsułki w rogu wyświetlacza – po jego dotknięciu można zobaczyć więcej informacji. Będzie ono dostępne również na tabletach, natomiast na smartwatchach przyjmie formę półksiężyca.

źródło: Huawei

Huawei wprowadził do HarmonyOS również udoskonaloną wersję asystentki Celia, która teraz nie tylko wykona zlecone jej zadania, ale też pomoże m.in. napisać notatkę czy e-mail (na podstawie wytycznych), a także wygeneruje podsumowanie dłuższego tekstu i od razu je przetłumaczy na inny język (jeśli na przykład użytkownik w Chinach poprosi o streszczenie tekstu napisanego po angielsku). Co więcej, można wchodzić z nią w interakcje już nie tylko głosem, ale też za pośrednictwem tekstu, zdjęcia czy dokumentów – chociażby poprosić o wyodrębnienie ze zdjęcia numeru telefonu i adresu e-mail, aby móc go wykorzystać. Jeśli użytkownik nie może w danej chwili mówić, może rozmawiać z nią pisząc.

Udoskonalona Celia jest w stanie wykonać nawet bardziej złożone polecenia – użytkownik może ją na przykład poprosić o wyszukanie restauracji z wysokimi ocenami, w których dostępne są zniżki dla grupy 4 osób lub stworzenie planu treningowego. Ponadto ulepszono mechanizm wyszukiwania w systemie i dodano funkcję, dzięki której rysik Huawei M-Pencil może zmienić się w marker do tablic suchościeralnych, którym można zakreślać i zaznaczać.

HarmonyOS 4 zapewni również wyższą wydajność i większe bezpieczeństwo

Według deklaracji Huawei, HarmonyOS 4 zapewnia o 20% większą płynność i o 57% szybsze działanie oraz dłuższy czas pracy o 30 minut (pierwszy i ostatni wynik dot. Mate 50 Pro, a drugi P60 Pro). Nowy system zawiera również nowe centrum kontroli aplikacji – na przykład ostrzeże użytkownika, gdy ten będzie chciał zainstalować aplikację z nieznanego sklepu (bo może to zagrażać bezpieczeństwu jego danych). Jeśli natomiast taki program zostanie zainstalowany, system uniemożliwi mu zrobienie czegokolwiek szkodliwego poprzez zmniejszenie do minimum jego uprawnień.

HarmonyOS 4 umożliwia też zablokowanie śledzenia aktywności w innych aplikacjach i witrynach internetowych. Jeśli natomiast na urządzeniu zostanie aktywowane konto dziecięce, system automatycznie wyłączy śledzenie w aplikacjach, a także wiadomości marketingowe i spersonalizowane reklamy. Ponadto wymagana będzie zgoda rodzica na wykonanie „wrażliwych czynności”, takich jak płatność. Do tego aplikacje Wideo i AppGallery automatycznie zaczną wyświetlać zawartość odpowiednią dla dzieci. Rodzice mogą również zdalnie zarządzać urządzeniem dziecka (na przykład ograniczyć dostęp do wybranych aplikacji) oraz ustalić limity czasowe i zlokalizować, gdzie znajduje się dziecko.

Co ciekawe, Huawei wdrożył do HarmonyOS 4 również specjalną funkcję, która pozwala ustalić, kto będzie miał dostęp do danych użytkownika po jego śmierci. Można wybrać także, do jakich konkretnie.

Które smartfony otrzymają aktualizację do systemu HarmonyOS 4?

Producent podał, że liczba urządzeń z HarmonyOS 3 przekroczyła już 700 mln. Podczas konferencji Huawei Developer Conference 2023 podano listę modeli marki, których właściciele mogą spodziewać się aktualizacji do HarmonyOS 4.

Proces udostępniania HarmonyOS 4 rozpocznie się w Chinach 18 sierpnia 2023 roku. Można spodziewać się, że przynajmniej część nowych funkcji z tego systemu trafi do EMUI 14.