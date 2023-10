Koszmarny sequel za darmo w Epic Games

Podobnie jak w poprzednich tygodniach, tak też i tym razem Epic Games serwuje nam dwie, ciekawe produkcje. Jedną z nich jest sequel The Evil Within, czyli idealny tytuł, żeby zacząć zabawę w Halloween…

Survival horrory cieszą się popularnością

Osobiście zdecydowanie nie jestem fanem horrorów i gier w tym klimacie, ale nie mogę nie docenić tego, jak dużą popularnością cieszą się survival horrory. Podobnego zdania jest Epic Games, które w tym tygodniu ma dla nas dwie kolejne „darmówki”, a jedną z nich jest The Evil Within 2. Kontynuacja znanej historii jest już dostępna do odebrania w sklepie Epica.

Grafika promująca The Evil Within 2 (źródło: Epic Games)

W tym horrorze detektyw Sebastian Castellanos powrócił do koszmarnego świata z The Evil Within, gdzie musi nie tylko przeżyć, ale też ocalić swoją córkę. Twórcy oddali w ręce głównego bohatera pokaźny arsenał, który ułatwi mu to zadanie – do dyspozycji są bronie, jak również pułapki oraz system „działania z ukrycia”.

Tytuł został wydany w 2017 roku i zebrał świetne recenzje. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji go ograć, to zdecydowanie warto dać mu szansę. Szczególnie że teraz nic za niego nie zapłacicie.

Tandem: a Tale of Shadows za darmo w Epic Games

Drugi, oferowany przez Epic Games tytuł może nie jest aż tak znany i straszny jak The Evil Within 2, ale także warto go sprawdzić. Epic bowiem rozdaje graczom Tandem: a Tale of Shadows, czyli przygodową platformówkę, która kładzie duży nacisk na logikę i rozwiązywanie zagadek.

Trailer Tandem: a Tale of Shadows przedstawia ciekawą historię, a twórcy twierdzą, że ich gra to „nowe spojrzenie na gatunek logicznych platformówek”. Cytując klasyka: „za darmo, to uczciwa cena”.

Z tego duetu to The Evil Within 2 na pewno będzie cieszyć się większą popularnością i trudno się temu dziwić. W końcu produkcja Tango Gameworks ma na Steamie ocenę aż 9/10!

Obie gry możecie pobrać za darmo z Epic Games do 2 listopada 2023 roku, do godziny 16:59.