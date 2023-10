Koniec czekania – Xiaomi 14 i 14 Pro oficjalnie zaprezentowane!

W 2023 roku chiński producent wyjątkowo wcześnie zaprezentował swoje flagowe smartfony, ponieważ trzy poprzednie generacje jego flagowców debiutowały w grudniu. Dziś, zgodnie z zapowiedziami, światło dzienne ujrzały modele Xiaomi 14 i 14 Pro, które są pierwszymi na świecie urządzeniami z najnowszym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Co poza nim oferują i ile będą kosztowały?

Specyfikacja Xiaomi 14

Producent deklaruje, że ten smartfon będzie można bez problemu obsłużyć jedną ręką, ponieważ ma ekran OLED o przekątnej 6,36 cala i szerokość 71,5 mm, a do tego zaokrąglone wszystkie cztery krawędzie na panelu tylnym. Jednocześnie Chińczycy chwalą się, że górna i boczne ramki mają szerokość zaledwie 1,61 mm, a dolna tylko 1,71 mm (gołym okiem nikt zapewne jednak nie zauważy różnicy w ich grubości).

Wyświetlacz w tym smartfonie, oprócz przekątnej 6,36 cala, ma rozdzielczość 2670×1200 pikseli, funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz (LTPO) i próbkowania dotyku z prędkością do 240 Hz oraz szczytową jasność na poziomie 3000 nitów. Do tego ekran obsługuje technologie Dolby Vision i HDR10+.

Jak zostało już wspomniane, smartfon został również wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3,3 GHz (4 nm), a do tego na jego pokładzie znajduje się od 8 do 16 GB RAM LPDDR5X i od 256 GB do 1 TB pamięci masowej typu UFS 4.0. Nie powinno być dla nikogo niespodzianką, że urządzenie nie obsługuje kart microSD.

Oczywiście w smartfonie tego kalibru nie mogło też zabraknąć godnej flagowca konfiguracji aparatów. Xiaomi 14 ma na tyle trzy o rozdzielczości 50 Mpix każdy. Główny ma f/1.6, ekwiwalent ogniskowej 23 mm, siedem soczewek i optyczną stabilizację obrazu, ultraszerokokątny f/2.2, ekwiwalent ogniskowej 14 mm, sześć soczewek, elektroniczną stabilizację obrazu i kąt widzenia 115°, a teleobiektyw f/2.0, ekwiwalent ogniskowej 75 mm, sześć soczewek i optyczną stabilizację. Ten ostatni może być wykorzystywany także do zdjęć portretowych i w przybliżeniu od 10 cm.

Przetłumaczone za pomocą Tłumacza Google z chińskiego na angielski

Ponadto smartfon oferuje m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych, cztery mikrofony, głośniki stereo z Dolby Atmos i Hi-Res Audio (Wireless), moduł NFC, Bluetooth 5.4, WiFi 7, WiFi 6E, emiter podczerwieni, dual SIM (2x nano SIM) i USB 3.2 Gen 1 (USB-C; transfer do 5 Gbit/s) oraz technologię, zapobiegającą „wyciekaniu dźwięku” z głośnika podczas rozmów głosowych. Warto też odnotować, że może pochwalić się certyfikatem IP68.

Xiaomi 14 zasilać będzie akumulator o pojemności 4610 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 90 W (do 100% w 31 minut) lub indukcyjnie 50 W (do 100% w 46 minut). Jest też obsługa zwrotnego ładowania indukcyjnego. Producent potwierdził również, że jest to pierwszy obok Xiaomi 14 Pro smartfon z fabrycznie wgranym systemem HyperOS.

Specyfikacja Xiaomi 14 Pro

Ten smartfon ma 6,73-calowy, „lekko zakrzywiony” wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3200×1440 pikseli (522 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz (LTPO) i próbkowania dotyku z prędkością do 240 Hz oraz jasnością szczytową na poziomie 3000 nitów. W tym modelu ekran również obsługuje 12-bitową głębię koloru i paletę DCI-P3, a także technologie Dolby Vision i HDR10+.

Smartfon, podobnie jak Xiaomi 14, również ma trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix każdy na tyle, ale główny oferuje zmienną przysłonę o aż 1024 poziomach w zakresie od f/1.42 do f/4.0. Do tego w przypadku ultraszerokokątnego producent wspomina o możliwości wykonywania zdjęć makro w odległości od 5 cm.

Przetłumaczone za pomocą Tłumacza Google z chińskiego na angielski

Xiaomi 14 Pro wyposażony jest też w akumulator o pojemności 4880 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 120 W (do 100% w 18 minut) i indukcyjnie 50 W (do 100% w 40 minut). Tutaj również nie zabrakło obsługi zwrotnego ładowania bezprzewodowego. Pozostała specyfikacja jest podobna jak w Xiaomi 14, aczkolwiek jest jeszcze jedna, znacząca różnica – w modelu z dopiskiem „Pro” użyto USB 3.2 Gen2 (USB-C; prędkość transmisji do 10 Gbit/s).

Xiaomi 14 Pro ma wymiary 161,4×75,3×8,49 mm i waży od 223 do 230 gramów (odpowiednio standardowa wersja i specjalna edycja z tytanową ramą). Model podstawowy natomiast 152,8×71,5×8,2-8,28 mm i 193-188 gramów (różowy wariant jest grubszy i lżejszy).

Cena Xiaomi 14 i 14 Pro

Cena Xiaomi 14

8/256 GB – 3999 juanów (równowartość ~2315 złotych)

12/256 GB – 4299 juanów (~2490 złotych),

16/512 GB – 4599 juanów (~2665 złotych),

16 GB/1 TB – 4999 juanów (~2895 złotych).

źródło: Xiaomi

Cena Xiaomi 14 Pro

12/256 GB – 4999 juanów (~2895 złotych),

16/512 GB – 5499 juanów (~3185 złotych),

16 GB/1 TB – 5999 juanów (~3475 złotych),

16 GB/1 TB (edycja specjalna z tytanową ramą pomarańczowymi akcentami) – 6499 juanów (~3765 złotych).

źródło: Xiaomi

Na razie nie wiemy, kiedy Xiaomi 14 i 14 Pro zadebiutują poza Chinami.