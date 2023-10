Xiaomi Watch S3 to smartwatch dla osób, które lubią oryginalność

Xiaomi zaprezentowało dziś nie tylko smartwatch, który zrobi EKG i zmierzy ciśnienie – Watch H1, ale też nieco bardziej „standardowy” model Watch S3. Jednak i on nie jest „zwyczajny”, ponieważ oferuje oryginalne rozwiązanie, które spodoba się wielu klientom.

Specyfikacja smartwatcha Xiaomi Watch S3

Jeżeli uważnie przyjrzeliście się grafice na samej górze, z pewnością wiecie już, o co chodzi. Najnowszy smartwatch chińskiej marki oferuje możliwość prostej i szybkiej wymiany pierścienia otaczającego ekran, dzięki czemu da się łatwo odmienić wygląd urządzenia. Producent wymienia na swojej stronie kilka wzorów i kolorów, ale można się spodziewać, że szybko pojawią się również pierścienie firm trzecich.

Xiaomi Watch S3 (fot. producenta)

Wyświetlacz (AMOLED) w tym smartwatchu jest okrągły i ma średnicę 1,43 cala, rozdzielczość 466×466 (326 ppi) i funkcję Always On Display. Jego właściciele będą mogli na nim ustawić jedną z setek dostępnych tarcz lub własne zdjęcie. Ponadto do ich dyspozycji firma odda ponad 150 trybów sportowych, 10 wbudowanych tras biegowych o różnej intensywności i możliwość korzystania z dwuczęstotliwościowego pozycjonowania z wykorzystaniem pięciu systemów GNSS.

Xiaomi Watch S3 oferuje również 12-kanałowy moduł wykrywania tętna o poprawionej o 20% dokładności – ma ona sięgać 97,95%, a także całodzienne monitorowanie tętna oraz poziomu natlenienia krwi i stresu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości zegarek poinformuje o zbyt wysokim lub zbyt niskim tętnie, zbyt niskim poziomie tlenu we krwi bądź zbyt wysokim poziomie stresu (w ostatniej sytuacji zasugeruje ćwiczenia relaksujące).

Xiaomi Watch S3 (fot. producenta)

Producent deklaruje również, że jego nowy smartwatch jeszcze lepiej monitoruje sen (o 15%) dzięki nowemu algorytmowi, który integruje dane dotyczące zawartości tlenu we krwi i oddechu. Ponadto, podobnie jak Xiaomi Watch H1, potrafi wykryć upadek – gdy to zrobi, po ~20 sekundach automatycznie zadzwoni do kontaktu alarmowego, a gdy ten nie odbierze, zadzwoni na numer alarmowy i jednocześnie wyśle SMS z lokalizacją i wyświetli na ekranie informacje medyczne. Można też ręcznie skorzystać z funkcji wzywania pomocy – wystarczy 3-krotnie wcisnąć dolny klawisz na obudowie.

Xiaomi Watch S3 (fot. producenta)

Specyfikacja smartwatcha obejmuje jeszcze m.in. eSIM i NFC oraz akumulator o pojemności 486 mAh – maksymalny czas pracy sięga 15 dni, a z włączonym AOD wynosi do 5 dni. W przypadku wersji z eSIM producent podaje dodatkowo, że przy „typowym użytkowaniu” bateria wyczerpie się po 7 dniach, a „intensywnym” po 3 dniach (zakładając korzystanie z eSIM).

Xiaomi Watch S3 ma wymiary 47x47x12 mm, waży 44 gramów (bez paska) i pracuje pod kontrolą nowego systemu HyperOS, który zapewnia m.in. obsługę gestów (odwrócenie i potrząśnięcie nadgarstkiem; można do nich przypisać różne akcje).

Xiaomi Watch S3 (fot. producenta)

Cena smartwatcha Xiaomi Watch S3

Nowy Xiaomi Watch S3 w wersji bez eSIM kosztuje w Chinach 799 juanów (równowartość ~460 złotych), natomiast wariant z eSIM 999 juanów (~580 złotych). W sklepie producenta klienci mogą kupić trzy modele: ze srebrną lub czarną kopertą i paskiem z tworzywa sztucznego oraz ze srebrną obudową i skórzanym paskiem.

Xiaomi Watch S3 (fot. producenta)

Na tę chwilę nie wiemy, czy ten smartwatch będzie dostępny poza Chinami.