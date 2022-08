POCO M4 5G zadebiutował na rynku globalnym. To nie ten sam smartfon

Premiera POCO M4 5G na indyjskim rynku miała miejsce 5 maja 2022 roku. Teraz, po ponad 3 miesiącach marka, zgodnie z zapowiedzią, wprowadziła podobny, ale nie dokładnie taki sam smartfon na globalny rynek. Co oferuje i ile kosztuje najnowsza propozycja POCO?

Wyświetlacz i wygląd

Jak zdążyliśmy się przyzwyczaić, Xiaomi dostosowuje swoje urządzenia do lokalnych potrzeb, wykorzystując obecne już na rynku sprzęty. Nadaje im nową nazwę i zmienia drobiazgi. W przypadku POCO M4 5G mamy do czynienia z rebrandem smartfona Redmi 10 5G, który niedawno pojawił się w naszym kraju.

Urządzenie będzie dostępne w trzech kolorach: błękitnym, czarnym oraz żółtym. Smartfon waży 200 gramów i ma wymiary 163,99×76,09×8,9 mm. Na jego boku znajduje się czytnik linii papilarnych, a ponadto POCO M4 5G oferuje funkcję odblokowywania dostępu za pomocą funkcji skanowania twarzy.

POCO M4 5G (źródło: po.co)

Podobnie jak w wersji przeznaczonej na rynek indyjski, POCO M4 5G oferuje użytkownikom wyświetlacz LCD o przekątnej 6,58 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz (może też ją obniżać do 60 Hz, a nawet 30 Hz, w zależności od potrzeb). Ekran chroniony jest przez szkło Corning Gorilla Glass 3 i ma wcięcie na aparat do selfie oraz rozmów wideo. W odróżnieniu od modelu przeznaczonego na rynek indyjski, wersja globalna ma na przodzie aparat o rozdzielczości 5 Mpix (zamiast 8 Mpix) z przysłoną f/2.2.

Specyfikacja POCO M4 5G

Motorem napędowym tego smartfona jest Mediatek Dimensity 700 – ośmiordzeniowa jednostka, wykonana w 7-nanometrowym procesie technologicznym, która może rozpędzić się maksymalnie do 2,2 GHz. Procesor będzie wpierany przez układ graficzny Arm Mali-G57 MC2. POCO M4 5G ma występować w dwóch konfiguracjach – z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej oraz 6 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. Wbudowaną pamięć wewnętrzną można rozszerzyć dzięki kartom pamięci microSD aż do 1 TB.

Akumulator, w który wyposażone jest urządzenie, jest dokładnie taki sam jak w wersji przeznaczonej na rynek indyjski – ma pojemność 5000 mAh oraz wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 18 W (przez port USB-C).

POCO M4 5G (źródło: po.co)

W wersji przeznaczonej na rynek globalny została zmieniona też konfiguracja aparatów na panelu tylnym. Smartfon ma 13 Mpix aparat główny z przysłoną o wartości f/2.2 i autofocusem PDAF (zamiast 50 Mpix). Głównemu obiektywowi towarzyszy 2 Mpix sensor do wychwytywania głębi z przysłoną f/2.4.

Urządzenie wpiera również dual SIM z obsługą sieci 5G na obu kartach, a do tego obsługuje także technologię NFC, Bluetooth 5.1 i Wi-Fi 5. Smartfon jest też wyposażony w złącze audio jack 3,5 mm. Nowy POCO M4 5G pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z autorską nakładką MIUI 13.

Cena POCO M4 5G, dostępność

POCO nie ujawniło jeszcze, ile będzie kosztować ten smartfon na rynku globalnym. Póki co wiadomo jedynie, że ma trafić do sprzedaży w Azji już 18 sierpnia 2022 roku. Nie wiadomo jednak, kiedy urządzenie pojawi się w Europie, ale mimo wszystko można się spodziewać, że stanie się to wkrótce.