Nowy flagowiec Xiaomi będzie miał wszystko. Niczego mu nie zabraknie

Xiaomi 12 i 12 Pro to dopiero wstęp do tego, co nas czeka w tym roku. Producent w zaciszach swoich pracowni projektuje nowego flagowca, który podniesie poprzeczkę znacznie wyżej niż dotychczas wprowadzone na rynek high-endy. Warto na niego czekać, bo zapowiada się na to, że niczego mu nie zabraknie.

Specyfikacja Xiaomi 12 Ultra robi wrażenie

Najzabawniejsze jest to, że wciąż nie wiadomo, pod jaką nazwą trafi na rynek ten smartfon. Często mówi się, że będzie to Xiaomi 12 Ultra, ale pojawiły się też pogłoski, że producent anulował ten model, a kolejnymi high-endami mają być MIX 5 i MIX 5 Pro. Jedno jest jednak pewne – chiński gigant przygotowuje prawdziwie topową propozycję dla ultrawymagających użytkowników.

Od razu muszę zaznaczyć, że załączone w niniejszym artykule grafiki to jedynie koncepcyjne rendery, które niekoniecznie muszą znaleźć potwierdzenie w rzeczywistości, aczkolwiek opierają się one na wcześniejszych doniesieniach na temat Xiaomi 12 Ultra. W kuluarach mówi się, że obok aparatu może znaleźć się logo Leica, bowiem firmy podobno prowadzą rozmowy, które mogą doprowadzić do współpracy. Czy tak się jednak stanie – nie wiadomo na 100%.

Coraz więcej wskazuje natomiast, że nowy high-end Xiaomi będzie flagowcem z krwi i kości. Na jego pokładzie znajdzie się topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 lub nawet Snapdragon 8 Gen 1+, w który ma zostać wyposażona też m.in. nowa Motorola Frontier, a także akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla superszybkiego ładowania po mocy 120 W.

Nowy high-end Xiaomi otrzyma również imponujący zestaw aparatów:

50 Mpix z obiektywem szerokokątnym,

50 Mpix z sensorem Sony IMX766 i obiektywem ultraszerokokątnym,

16 Mpix do fotografii portretowej,

48 Mpix z matrycą Sony IMX586 i funkcją teleobiektywu.

Klienci nie powinni narzekać też na ekran, gdyż Xiaomi 12 Ultra zostanie wyposażony w wyświetlacz E5 AMOLED o przekątnej 6,73 cala i rozdzielczości 2K z matrycą LTPO 2.0, co pozwoli zastosować funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 Hz do 120 Hz. Do tego panel zapewni 10-bitową głębię koloru.

Na pokładzie nowego flagowca Xiaomi znajdą się również głośniki stereo. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 12 z MIUI 13, a obudowa smartfona będzie pyło- i wodoodporna, zgodnie z kryteriami standardu IP68.

Jeżeli specyfikacja topowego Xiaomi się potwierdzi, to będzie on bardzo mocnym rywalem dla flagowców konkurencji, jak Samsung Galaxy S22 Ultra czy OPPO Find X5 Pro. Pytaniem pozostaje, czy trafi do Europy. Niestety, nie wiemy tego. Tak samo tajemnicą pozostaje cena, ale należy się spodziewać naprawdę wysokiej kwoty, szczególnie że Xiaomi 12 Pro ma kosztować w Europie od 1100 do 1200 euro.