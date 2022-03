Firma 3mk Protection rozszerza ofertę o ładowarki. Ile kosztują?

Firma 3mk Protection do tej pory była znana przede wszystkim jako producent folii i szkieł oraz etui ochronnych na urządzenia mobilne. Oferta marki w tym segmencie jest bardzo szeroka, ale od teraz rozszerzyła się ona o ładowarki. Do sprzedaży trafiły dwa pierwsze zasilacze: Hyper Charger 20 W i Hyper Charger 65 W.

Nowość: ładowarka Hyper Charger 20 W i Hyper Charger 65 W od 3mk Protection

Według producenta, jego zasilacze są szybkie, mocne, niezawodne i eleganckie, a do tego naładują każde urządzenie w czasie krótszym niż standardowe ładowarki. Zostały one stworzone dla osób intensywnie korzystających z urządzeń mobilnych i zastosowano w nich najnowsze rozwiązania technologiczne. Za ich pomocą można ładować zarówno smartfony, jak i tablety, a nawet laptopy.

Producent deklaruje, że Hyper Charger 20 W zapewnia „szybkość i wygodę”. Jej gabaryty sprawiają, że bez problemu można ją zmieścić w kieszeni, dzięki czemu użytkownik będzie miał ją zawsze pod ręką. Ładowarka obsługuje technologie Power Delivery 3.0 (PD) i Quick Charge 3.0. Ma ona dwa złącza: USB-A i USB-C, więc można w tym samym czasie podpiąć do niej dwa urządzenia. Maksymalny prąd wyjściowy to 3 A, a napięcie wyjściowe 5 V, 9 V lub 12 V.

Ładowarka Hyper Charger 65 W zapewnia z kolei „szybkość i moc”. Podobnie jak Hyper Charger 20 W, też obsługuje technologie Power Delivery 3.0 i Quick Charge (w standardzie QC 4.0). Ten zasilacz ma jednak już trzy złącza: jedno USB-A i dwa USB-C. Co więcej, jeden z nich jest oświetlony światłem Led Light, dzięki czemu użytkownik zlokalizuje ładowarkę również w ciemności i bez problemu podłączy do niej przewód do ładowania.

Maksymalny prąd wyjściowy w Hyper Charger 65 W to 5 A, a napięcie wyjściowe 5 V, 9 V, 12 V lub 15 V. Firma 3mk Protection precyzuje jednak, że ładowarka ma maksymalną moc wyjściową 3 A (do 2,4 A na port USB-A oraz 3 A na port USB-C) i w sumie może mieć maksymalnie 5,4 A przy podłączeniu dwóch urządzeń naraz.

Cena Hyper Charger 20 W została ustalona na 59,90 złotych. Hyper Charger 65 W kosztuje natomiast 169,90 złotych. Obie ładowarki można już kupić w sklepie 3mk Protection w tylko białej wersji kolorystycznej. Warto tu wspomnieć, że firma sprzedaje same zasilacze, bez kabli i daje na nie 12 miesięcy gwarancji producenta.