Ty dopiero kupujesz Redmi Note 11, a Xiaomi zaraz zaprezentuje Redmi Note 12

Czy jest coś, czego Xiaomi nie może zrobić? Nie wydaje nam się. Producent wielokrotnie udowodnił, że powinniśmy spodziewać się niespodziewanego i podobnie jest również w tym przypadku. Według najnowszych informacji, premiera serii Redmi Note 12 zbliża się wielkimi krokami.

Xiaomi zmienia plany – Redmi Note 12 zadebiutuje już wkrótce

Przypominacie sobie, kiedy zadebiutowały pierwsze smartfony z serii Redmi Note 11? Dokładnie 28 października 2021 roku. Na globalnym rynku zostały zaanonsowane dopiero niedawno, bo 26 stycznia 2022 roku, a do Polski trafiły do tej pory jedynie modele Note 11 i Note 11S. Na pozostałe dwa, tj. Note 11 Pro i Note 11 Pro 5G, wciąż czekamy, a tymczasem okazuje się, że już wkrótce Xiaomi wprowadzi do sklepów kolejną generację.

Według informacji, przekazywanych przez świetnie poinformowanego i w większości nieomylnego informatora z Chin, Digital Chat Station, po wprowadzeniu na rynek wszystkich smartfonów z serii Redmi K50, Xiaomi skupi się na modelach z serii L16. Utrzymuje on, że urządzenia z tej linii zadebiutują jako przedstawiciele rodziny Redmi Note 12. Topowym ma być wersja o oznaczeniu L16/L16U.

Można zastanowić się, ile Xiaomi zajmie wprowadzenie na rynek całej serii Redmi K50. Do tej pory zadebiutował bowiem tylko jeden model – Redmi K50 Gaming Edition, który (jak jego nazwa wskazuje) skierowany jest do raczej wąskiego grona użytkowników. Na pozycje dla „masowego klienta” wciąż czekamy. Wygląda na to, że zostaną one zaprezentowane już wkrótce, gdyż według Digital Chat Station, premiera linii Redmi Note 12 planowana jest na drugi kwartał 2022 roku.

Drugi kwartał zaczyna się wraz z początkiem kwietnia, czyli już za lekko ponad dwadzieścia dni (trzy tygodnie). W związku z tym powinniśmy przygotować się zarówno na rychły debiut kolejnych smartfonów z serii Redmi K50, jak i pierwszych modeli z linii Redmi Note 12, a wcześniej na lawinę doniesień na temat nowych Note’ów.

Dla przypomnienia, pierwsze smartfony z rodziny Redmi Note 10 zostały zaprezentowane 4 marca 2021 roku. Kolejna generacja zadebiutowała pod koniec października, czyli prawie osiem miesięcy później. Wygląda więc na to, że Xiaomi zachowa podobny odstęp między premierą serii Redmi Note 11 i Note 12, skoro ta ostatnia wejdzie na rynek w drugim kwartale 2022 roku.