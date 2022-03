Nowy Redmi 10C przyłapany w sklepie przed oficjalną premierą

Jeden ze sklepów w Afryce najwyraźniej nie może doczekać się premiery nowego Redmi 10C. Mimo że smartfon nie został jeszcze oficjalnie zaanonsowany przez Xiaomi, jest już dostępny w sprzedaży. Prawdopodobnie właśnie poznaliśmy jego specyfikację oraz cenę.

Reklama

Specyfikacja i cena Redmi 10C są już (prawdopodobnie) znane, mimo że oficjalnej premiery nie było

Już jakość wklejonej na stronie produktu grafiki upewnia nas, że nie przegapiliśmy premiery Redmi 10C. Można powiedzieć, że zdjęcie „zrobiono kalkulatorem” – jakość wykonywanych przez ten smartfon zdjęć z pewnością będzie nieporównywalnie lepsza. A skoro już o tym mowa, to nigeryjski sklep Jumia ujawnił, że model ten zaoferuje zestaw trzech aparatów na panelu tylnym i jeden na przodzie, we wcięciu w ekranie.

źródło: Jumia

Główny aparat będzie miał rozdzielczość 13 Mpix, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdą się jeszcze dwa po 2 Mpix każdy, z czego jeden ma służyć do robienia zdjęć w trybie makro (w odległości do 2,5 cm), a drugi do pomiaru głębi. Na przodzie użytkownicy Redmi 10C znajdą z kolei 5 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Reklama

Nie sposób nie zauważyć też, że zestaw trzech aparatów na tyle znajdzie się wraz z diodą doświetlającą i czytnikiem linii papilarnych na dużej wyspie. Tak bliskie sąsiedztwo skanera odcisków palców i aparatów to jednak nie najlepszy pomysł. Samsung kiedyś popełnił podobny błąd, przez co użytkownicy skarżyli się, że przypadkowo kładą palec na aparacie i pozostawiają przez to odciski palców na nim, co jest tragiczne w skutkach.

Nigeryjski sklep podaje również, że Redmi 10C ma ekran o przekątnej 6,53 cala, niewymieniony z nazwy, ośmiordzeniowy procesor, a także 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz akumulator o pojemności 5000 mAh. Ponadto na liście jego parametrów znajduje się m.in. radio FM.

Sklep umieścił przy Redmi 10C cenę 90000 NGN, co jest równowartością ~930 złotych, aczkolwiek to cena „promocyjna”, gdyż poniżej jest przekreślona 100000 NGN (~1040 złotych). To zaskakująco dużo, jak na budżetowy smartfon – można się spodziewać, że rekomendowana cena będzie dużo niższa.

W dodatku na stronie, na której „sprzedawany” jest Redmi 10C (da się dodać go do koszyka), w opisie produktu, widnieją wzmianki o Redmi 9C. Można odnieść wrażenie, że sklep mógł tylko skopiować opis modelu z 2020 roku i nieudolnie podmienić nazwę, aby ściągnąć osoby, które już teraz są zainteresowane Redmi 10C. W związku z tym musimy brać pod uwagę, że specyfikacja nadchodzącej nowości okaże się inna niż podaje sklep.

Odnośnie wyglądu nie mamy jednak żadnych wątpliwości – tutaj można być pewnym, że tak właśnie będzie wyglądał Redmi 10C.