Rzadkie zjawisko: chiński tablet z procesorem Snapdragon. Teraz za pół ceny

Producenci tabletów sięgają po procesory Qualcomma, lecz zdecydowanie częściej jednak po układy firm MediaTek i UNISOC. Ta marka postawiła na platformę mobilną Snapdragon, co zdecydowanie wyróżnia jej najnowszy w ofercie model na tle konkurencji. Co poza tym oferuje nowy Chuwi HiPad Max?

Nowy tablet Chuwi HiPad Max z procesorem Qualcomm Snapdragon

Procesory Qualcomm Snapdragon w nowych urządzeniach nie są już tak często spotykane jak kiedyś – patrząc na specyfikację wielu nowości, na liście parametrów nierzadko widnieje MediaTek lub UNISOC, szczególnie w przypadku tabletów. Co więcej, chińscy producenci sięgają raczej po SoC ww. firm, podczas gdy Snapdragony można znaleźć na pokładach „bardziej markowych” propozycji.

Obecność układu Qualcomma w tym urządzeniu jest więc sporą niespodzianką, lecz może mu tylko przysporzyć popularności. Warto tu jednak przypomnieć, że HiPad Max nie jest pierwszym tabletem tej marki z procesorem Snapdragon – oferował go też Chuwi HiPad Pro. O ile on został wyposażony w platformę mobilną Snapdragon 662, o tyle najnowsza propozycja ma na pokładzie SoC Snapdragon 680, który można znaleźć w wielu (naprawdę dużej części) smartfonów różnych marek. Klienci powinni zatem kojarzyć ten procesor.

HiPad Max (źródło: Chuwi)

Nie tylko układem Qualcomm Snapdragon zwraca na siebie uwagę nowy HiPad Max. Tablet ma bowiem na pokładzie również 8 GB RAM LPDDR4 i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS (o prędkości odczytu i zapisu do 550 MB/s), a ponadto obsługuje karty w formacie microSD o pojemności nawet 512 GB. Takie zaplecze wystarczy zdecydowanej większości użytkowników.

Kolejnymi zaletami tego tabletu jest system czterech głośników stereo oraz dwa sloty na karty SIM i podwójny modem 4G LTE. Ponadto łączność zapewniają Bluetooth 5.0 i WiFi, które obsługuje częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz. Trzeba też wspomnieć o obsłudze pięciu systemów lokalizacyjnych (GPS, Glonass, Galileo, BDS, A-GPS) i wsparciu dla Google Widevine L1, dzięki czemu możliwy jest streaming wideo w rozdzielczości 1080p i wyższej m.in. z Netflixa i Disney+.

Do dyspozycji użytkownika oddany zostanie również wyświetlacz o przekątnej 10,36 cala i rozdzielczości 2K 2000×1200 pikseli, który wyświetla miliard kolorów i ma jasność do 400 nitów. Producent podaje, że ramki wokół ekranu mają szerokość 7 mm, a współczynnik screen-to-body ratio wynosi 84%. Na przodzie znajduje się też 5 Mpix aparat (na tyle zaś 8 Mpix).

HiPad Max (źródło: Chuwi)

Tablet pracuje na systemie Android 12, ma grubość zaledwie 8 mm i waży 440 gramów. Całość zasila akumulator o pojemności 7000 mAh (26,6 W), który można ładować z wykorzystaniem technologii Qualcomm Quick Charge 3.0. Według deklaracji producenta, zapewni on do 10 godzin przeglądania internetu, do 6 godzin oglądania wideo, do 33 godzin odtwarzania muzyki lub do 5 godzin grania. Czas pracy w trybie czuwania ma zaś sięgać nawet 700 godzin (ponad 29 dni).

Promocja – teraz kupisz za pół ceny

Z okazji rozpoczęcia sprzedaży modelu HiPad Max, producent przygotował promocję, w ramach której sprzedaje to urządzenie za pół ceny. Można je kupić w oficjalnym sklepie internetowym marki na platformie AliExpress za ~1210 złotych. Oferta obowiązuje do 27 sierpnia 2022 roku, do godziny 8:59 czasu polskiego.

Ponadto można skorzystać z dodatkowych kuponów rabatowych, dzięki którym zaoszczędzicie jeszcze kilkadziesiąt złotych – nawet blisko 70 złotych. Podawane ceny to kwoty z VAT i darmową dostawą w ciągu 7 dni z magazynu w Hiszpanii.

HiPad Max (źródło: Chuwi)

Muszę jednak dodać, że istnienie bardzo małe, wręcz żadne prawdopodobieństwo, że 27 sierpnia 2022 roku, po godzinie 8:59, cena tego urządzenia wzrośnie do ponad 2400 złotych – nie ma takiej możliwości. Producent zapewne podniesie cenę, ale na pewno nie dwukrotnie. Promocje typu „-50%” to często stosowany przez chińskie marki chwyt, który ma przykuć uwagę. Jak widać – skutecznie.