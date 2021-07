Chuwi HiPad Pro będzie kusił ceną (i procesorem Qualcomm Snapdragon)

Nowy Chuwi HiPad Pro to niewątpliwie jeden z bardziej oryginalnych tabletów, jakie zostały zaprezentowane w ostatnim czasie. Właśnie poznaliśmy jego cenę i z pewnością będzie ona zachęcała klientów do zakupu równie mocno, co procesor Qualcomm Snapdragon na pokładzie tego urządzenia.

Cena Chuwi HiPad Pro wygląda bardzo zachęcająco

Tablet został oficjalnie zaprezentowany dwa tygodnie temu, ale producent wówczas nie podał jego sugerowanej ceny, a jedynie zapowiedział, że sprzedaż tego modelu rozpocznie się 3 sierpnia 2021 roku. Na szczęście nie musieliśmy czekać do najbliższego wtorku, żeby dowiedzieć się, ile trzeba będzie zapłacić za ten sprzęt.

Jeszcze przed (rychłym) rozpoczęciem sprzedaży Chuwi poinformowało, że przygotowało specjalną, bardzo kuszącą ofertę na start. W dniach od 3 do 4 sierpnia 2021 roku Chuwi HiPad Pro będzie dostępny w cenie 199,99 dolarów, co jest równowartością ~770 złotych. Producent udostępnia jednak kupony rabatowe o wartości 5 dolarów, zatem można zaoszczędzić dodatkowe ~20 złotych.

Co więcej, Chuwi zapowiada, że 300 pierwszych osób, które kupi Chuwi HiPad Pro w oficjalnym sklepie na platformie AliExpress, otrzyma w prezencie etui z klawiaturą. Zamawiających z Polski powinno zainteresować, że wśród metod dostawy jest wymieniona wysyłka kurierem z magazynu w Hiszpanii (w ciągu 7 dni).

źródło: Chuwi

Po zakończeniu promocji, cena tabletu wzrośnie do 299,99 dolarów.

Specyfikacja Chuwi HiPad Pro

Model ten wyróżnia się na tle innych tabletów (mniej znanych globalnie) chińskich producentów procesorem Qualcomm Snapdragon 662, ponieważ w konkurencyjnych propozycjach najczęściej montowane są układy firm MediaTek i UNISOC. Do kompletu są 8 GB LPDDR4x RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1, zatem posiadacze Chuwi HiPad Pro powinni być zadowoleni z jego wydajności. Tym bardziej, że od razu po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą systemu Android 11.

Specyfikacja Chuwi HiPad Pro obejmuje również wyświetlacz o przekątnej 10,8 cala i rozdzielczości Full HD, w którego lewym rogu znajduje się otwór na 5 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Od razu warto wspomnieć, że tablet obsługuje dwie karty SIM i łączność w standardzie 4G LTE.

Ponadto na pokładzie Chuwi HiPad Pro znajdują się cztery głośniki HiFi i aparat główny o rozdzielczości 8 Mpix (na tyle), a także akumulator o pojemności 7000 mAh, który obsługuje technologię szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 (przez port USB-C). Warto też odnotować fakt, że całe urządzenie ma grubość zaledwie 6,9 mm.