Nowy smartfon OPPO wygląda jakby luksusowo

Mimo że na rynku debiutuje mnóstwo nowych smartfonów, to w większości przypadków są one do siebie mniej lub bardziej podobne. OPPO postanowiło wyróżnić swoją najnowszą propozycję wykończeniem, które może bardzo spodobać się klientom.

Specyfikacja smartfona OPPO A2 Pro

Nowy smartfon chińskiego producenta będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych, lecz uwagę przyciąga szczególnie jedna z nich – brązowa, której panel tylny pokryto skórą. Materiał ten nie jest bardzo często spotykany w urządzeniach mobilnych, choć mimo wszystko da się znaleźć inne modele, w których wykorzystano skórę – chociażby realme 11 Pro 5G czy Huawei Mate 50 Pro. Zdecydowanie dodaje ona uroku smartfonom, gdyż wygląda bardzo elegancko, a nawet luksusowo.

Co jednak ciekawe, gdy spojrzeć na samą specyfikację techniczną, OPPO A2 Pro bynajmniej luksusowy nie jest, aczkolwiek niektóre elementy można określić mianem „wysokopółkowych”. Mowa tu o 12 GB RAM (LPDDR4X) i 512 GB wbudowanej pamięci typu UFS 3.1, aczkolwiek producent przygotował też wersje z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Do tego jest funkcja RAM+, pozwalająca zyskać dodatkowe 12 GB RAM „wirtualnej pamięci operacyjnej”. OPPO deklaruje, że dzięki dużej ilości RAM smartfon jest w stanie utrzymać w pamięci nawet 28 aktywnych aplikacji.

OPPO A2 Pro oferuje również niezły wyświetlacz, bo zastosowano w nim obustronnie zakrzywiony 3D AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli (394 ppi), który jest w stanie odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz i próbkować dotyk z prędkością do 240 Hz oraz zapewnia wsparcie dla 1,07 mld kolorów i 100% palety barw DCI-P3. Ponadto producent deklaruje, że ekran osiąga jasność szczytową na poziomie 950 nitów (HDR), a współczynnik screen-to-body ratio wynosi 93% dzięki temu, że dolna ramka ma szerokość zaledwie 2,32 mm.

Ponadto OPPO A2 Pro ma aparat 8 Mpix (f/2.0) na przodzie i dwa aparaty na tyle: 64 Mpix (f/1.7) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi, a także procesor MediaTek Dimensity 7050 2,6 GHz (6 nm) z modemem 5G, ekranowy czytnik linii papilarnych, dual SIM (2x nano SIM), Bluetooth 5.3, WiFi 6 i akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C maksymalnie z mocą 67 W (do 100% w 42 minuty; bateria ma zachować minimum 80% pojemności po czterech latach)

Wersja ze skórą na panelu tylnym ma wymiary 162,7×74,3×8,04 mm i waży 185 gramów, natomiast dwie pozostałe 162,7×74,3×7,99 mm i 183 gramy. OPPO zapewnia też o odporności na pył i wodę zgodnie z kryteriami standardu IP54. Smartfon fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką ColorOS 13.1.

Cena OPPO A2 Pro, dostępność

Smartfon będzie dostępny w Chinach w trzech wersjach wersjach kolorystycznych oraz trzech konfiguracjach pamięciowych:

8/256 GB za 1799 juanów (równowartość ~1080 złotych),

12/256 GB za 1999 juanów (~1200 złotych),

12/512 GB za 2399 juanów (~1440 złotych).

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności nowego OPPO A2 Pro poza Chinami.