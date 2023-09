State of Play: demo Ghostrunner 2 za darmo (i nie tylko)

Czwartkowe State of Play nie było tak nudne, jak się zapowiadało. PlayStation po raz kolejny zaskoczyło, ogłaszając między innymi, że demo Ghostrunner 2 będzie do odpalenia za darmo.

Zagraj w Ghostrunner 2

Co prawda State of Play nie zaczęło się od ogłoszenia demo Ghostrunner 2, ale zdecydowanie od tego warto zacząć podsumowanie. Głównie z tego powodu, że wersje demo/triale obecnie są już prawie niespotykane, a tutaj Polacy zdecydowali, że dadzą ograć część swojej najnowszej produkcji za free. Przypomnijmy, iż pierwsza część to był wielki sukces, który zdobył sporą popularność.

Sequel zadebiutuje już 26 października 2023 roku i wyjdzie na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Zgodnie z tym, co podano na State of Play, wersja demo na ten moment jest dostępna jedynie w PlayStation Store.

Avatar: Frontiers of Pandora coraz bliżej

Ubisoft obecnie przygotowuje kilka różnych gier, a jedną z nich jest długo wyczekiwany przeze mnie Avatar: Frontiers of Pandora. To tytuł bazujący na świecie znanym nam z kinowego hitu nakręconego przez James Camerona, a swoją premierę ma mieć 7 grudnia 2023 roku, więc nic dziwnego, że producenci powoli kładą coraz większy nacisk na promocję.

Tym razem dostaliśmy wideo mówiące sporo o fabule, wokół której obracać się ma najnowszy Avatar. Standardowo, będziemy musieli powstrzymać atak na Pandorę i zmierzyć się z inwazją ludzi. Oprócz tego możemy zauważyć, że świat stworzony przez deweloperów jest… niesamowity.

Czekam na premierę Avatara (źródło: PlayStation)

Coś dla fanów Final Fantasy

Uniwersum Final Fantasy nie daje o sobie zapomnieć. Po całkiem udanej premierze Final Fantasy XVI, przyszedł czas na Final Fantasy VII Rebirth, które wygląda świetnie, a do tego poznaliśmy datę premiery. Warto podkreślić, że Rebirth ma zapewnić zupełnie nową historię i nie trzeba znać wydarzeń z remake’a VII, aby móc tutaj się dobrze bawić.

Premiera Final Fantasy VII Rebirth została zaplanowana na 29 lutego 2024 roku, więc fani muszą poczekać jeszcze pół roku, aby móc zagrać w ten tytuł. Zwiastun, który możecie obejrzeć wyżej, prezentuje się świetnie, a oprócz nawet przyzwoitej grafiki możemy zauważyć też, że bardzo mocno rozwinięty jest wątek fabularny.

Dodatek do Resident Evil 4 Remake nadchodzi

Wcześniej nie spodziewałem się, że na tym State of Play zapowiedziany zostanie dodatek do remake Resident Evil 4. Co więcej, będzie to w pełni integralna produkcja z PlayStation VR2, która ma rozbudować dobrze nam znaną historię. Niespodzianką jest także fakt, że Resident Evil 4 Remake Separate Ways (to jest oficjalna nazwa dodatku) zadebiutuje… 21 września.

W tym fabularnym dodatku gracze będą mogli kierować Adą, która oprócz standardowego zestawu broni palnej, tym razem dostanie również pistolet strzelający linką z hakiem. To pozwoli graczom przemieścić się w różne miejsca normalnie będące poza ich zasięgiem lub przyciągać wrogów.

Pajączek z sąsiedztwa z nowymi materiałami na State of Play

Odkąd tylko obejrzałem marvelowe, filmowe adaptacje historii Spider-Mana, lubię tytułowego bohatera nazywać „pajączkiem z sąsiedztwa” i głównie z tą myślą będę ogrywał nadchodzący wielkimi krokami sequel Spider-Mana. Insomniac Games chyba wychodzi z podobnego założenia, bo tym razem nie będziemy ratować całej galaktyki przed Thanosem, a zamiast tego dostaniemy bardziej przyziemną historię.

Większość gier na State of Play miała trailery trwające mniej niż minutę, podczas gdy „pajączek z sąsiedztwa” dostał prawie 4-minutowy zwiastun. Widzimy na nim dobrze nam już znany Nowy Jork, unowocześniony system walki, a także świetne efekty oraz animacje. Oczekiwania są ogromne i zapowiada się świetny tytuł, być może nawet gra roku.

W trakcie pokazu na State of Play twórcy opowiedzieli dużo o aktywnościach, jakie czekają na nas w grze, jak np. łapanie zwykłych bandytów czy walka z głównym antagonistą. Co więcej, testować będziemy mogli zupełnie nowe gadżety, a także wyglądy naszego pajączka. Brzmi świetnie, prawda? To pamiętajcie, że premiera jest zaplanowana na 20 października 2023 roku!

Nowe kolory PS5 na State of Play

Na State of Play japoński producent PlayStation pokazał również PS5 w odświeżonych wersjach. Mowa tutaj o trzech kolorach: Volcanic Red, Cobalt Blue i Sterling Silver, które otrzymają także dedykowane wersje kolorystyczne padów. Kolekcja nazywa się „Wnętrze Ziemi”, a zamówienia przedpremierowe będzie można składać od 4 października br. Akcesoria Volcanic Red oraz Cobalt Blue pojawią się już 3 listopada, podczas gdy Sterling Silver będzie miało swoją premierę dopiero 26 stycznia 2024 roku.