Co zaoferują nowe laptopy Microsoftu? Znamy specyfikację Surface Laptop Studio 2 i Surface Laptop Go 3

Microsoft oficjalnie zapowiedział konferencję poświęconą nowym urządzeniom z serii Surface – odbędzie się ona 21 września 2023 roku, czyli najbliższy czwartek. Już dziś wiemy jednak, co zaoferują swoim przyszłym właścicielom nowe laptopy Surface Laptop Studio 2 i Surface Laptop Go 3.

Specyfikacja Microsoft Surface Laptop Studio 2

Według przedpremierowych doniesień, laptop zaoferuje 14,4-calowy wyświetlacz o proporcjach 3:2 i rozdzielczości 2400×1600 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i wsparciem dla obsługi rysikiem. W tym modelu wyświetlacz nie będzie jednak nieruchomy – Microsoft zastosował mechanizm, który pozwoli nawet położyć go na płasko na klawiaturze, dzięki czemu Surface Laptop Studio 2 przeistoczy się w tablet z Windowsem.

Microsoft Surface Laptop Studio 2 (źródło: WinFuture)

We wnętrzu urządzenia znajdą się 14-rdzeniowe procesory Intel „Raptor Lake” – Intel Core i7-13700H do 5,3 GHz lub Intel Core i7-13800H do 5,5 GHz, sparowane z kartami graficznymi NVIDIA GeForce (odpowiednio z RTX 4050 z 6 GB GDDR6 i RTX 4060 z 8 GB pamięci graficznej), aczkolwiek pojawi się też wersja z samym układem graficznym Intel Iris Xe. Ponadto, w zależności od wersji, Surface Laptop Studio 2 zaoferuje 16, 32 GB lub nawet 64 GB RAM LPDDR5X i dysk SSD o pojemności od 512 GB do 2 TB.

Oprócz tego sprzęt odda do dyspozycji (wyczekiwany przez wiele osób) slot na kartę pamięci microSD oraz jedno złącze USB-A i dwa USB-C, a także WiFi 6E. Urządzenie zasilać będzie akumulator o pojemności 58 Wh, który ma zapewnić do 19 godzin pracy. Wiemy też już, że waga Surface Laptop Studio 2 wyniesie 2 kg.

Specyfikacja Microsoft Surface Laptop Go 3

Należący do grona bardziej przystępnych cenowo urządzeń laptop Surface Laptop Go 3 będzie miał 12,45-calowy, dotykowy ekran o proporcjach 3:2, 10-rdzeniowy procesor Intel Core i5-1235U do 4,4 GHz, od 8 GB RAM i od 256 GB pamięci na dysku SSD oraz akumulator o pojemności 5403 mAh. Waga tego modelu ma zaś wynosić 1,13 kg.

Microsoft Surface Laptop Go 3 (źródło: WinFuture)

Ile będą kosztować nowe laptopy Microsoftu?

Serwis WinFuture podaje, że Surface Laptop Studio 2 będzie dostępny od 3 października 2023 roku. Najtańsza wersja z procesorem Intel Core i7-13700H i grafiką Intel Iris Xe ma kosztować 2249 euro (równowartość ~10430 złotych), natomiast wariant z Intel Core i7-13700H, RTX 4050, 16 GB RAM i 512 GB SSD – 2729 euro (~12650 złotych). Za model z Intel Core i7-13800H, RTX 4060, 32 GB RAM i 1 TB SSD klienci zapłacą z kolei 3199 euro (~14830 złotych).

Ceny Surface Laptop Go 3 mają zaś zaczynać się od 899 euro (~4170 złotych).