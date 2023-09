Samsung powinien się obawiać nowego smartwatcha Xiaomi

Spodziewaliśmy się, że nowy smartwatch Xiaomi będzie bardzo atrakcyjny, lecz mimo wszystko trzymaliśmy w ryzach swój entuzjazm. Teraz jednak, gdy pojawiły się nowe informacje na jego temat, można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Samsung ma się czego i kogo obawiać.

Nowy Xiaomi Watch 2 Pro będzie groźnym konkurentem dla smartwatchy Samsunga

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądał Xiaomi Watch 2 Pro oraz poznaliśmy skromną część jego specyfikacji technicznej. Teraz wiemy o nim znacznie, znacznie więcej. Wystarczająco dużo, aby wiele osób zaczęło z niecierpliwością wyczekiwać jego oficjalnej premiery. Bo nieoficjalnie wiemy już, czego się spodziewać.

Xiaomi Watch 2 Pro (źródło: @MysteryLupin)

Xiaomi zdecydowało, że wyposaży Watch 2 Pro w okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli, co przełoży się na 326 ppi, a także procesor Snapdragon W5+ Gen 1 (4 nm) oraz 2 GB RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej. Smartwatch będzie pracował pod kontrolą systemu Wear OS z nakładką MIUI, a dostarczaniem prądu do działania zajmie się akumulator o pojemności 500 mAh (który według deklaracji firmy zapewni do 72 godzin pracy).

Ponadto Xiaomi Watch 2 Pro zaoferuje 150 trybów sportowych, funkcję wykonania EKG i pomiaru temperatury oraz monitorowanie pulsu i snu, a do tego – w wybranych wersjach – modem LTE. Obudowa smartwatcha będzie wykonana ze stali nierdzewnej, a jej górną część pokryje szkło Corning Gorilla Glass. Z boku znajdzie się zaś obracalna koronka. Całość ma cechować się odpornością na zanurzenie w wodzie na poziomie 5 ATM. W sprzedaży mają być dostępne warianty z paskiem gumowym i skórzanym – w pierwszym przypadku obudowa będzie czarna, a w drugim srebrna.

Ile będzie kosztował Xiaomi Watch 2 Pro?

Według przedpremierowych doniesień, Xiaomi Watch 2 Pro ma kosztować w Europie ~400 euro, co obecnie jest równowartością ~1850 złotych. Dla porównania, za Samsunga Galaxy Watch 6 Classic 47 mm Bluetooth trzeba zapłacić 449 euro, a Galaxy Watch 6 Classic LTE – 499 euro. Już zatem cenowo smartwatch Xiaomi zapowiada się na „zabójcę Galaxy Watcha”, szczególnie że trzeba pamiętać, iż zegarek Samsunga ma dwa razy mniej pamięci (16 G vs 32 GB) i tylko dwurdzeniowy procesor Exynos W930 1,4 GHz (vs czterordzeniowy Snapdragon W5+ Gen 1 1,7 GHz), a także akumulator o znacznie mniejszej pojemności – bliższej Galaxy Watch 5 Pro (z 1,5 GB RAM i Exynosem W920).

Xiaomi Watch 2 Pro (źródło: @MysteryLupin)

Xiaomi Watch 2 Pro (M2233W1) zapowiada się więc na bardzo mocnego konkurenta dla smartwatchy Samsunga. Koreańczycy powinni się przygotować na jego premierę. Wciąż jednak nie wiemy, na kiedy ją zaplanowano – dotychczasowe doniesienia mówią o debiucie dopiero w październiku 2023 roku, ale producent może nas zaskoczyć i zaanonsować ten zegarek już 26 września, wraz ze smartfonami Xiaomi 13T i 13T Pro. W końcu wydaje się, że jest on już gotowy, skoro właśnie do sieci przedostały się tak szczegółowe informacje na jego temat.