Nowy smartfon OPPO może się spodobać klientom

Portfolio marki OPPO wkrótce wzbogaci się o kolejny, nowy smartfon. Nie musimy jednak czekać na jego oficjalną premierę, gdyż już teraz wiemy, jak będzie wyglądał, co zaoferuje i ile przyjdzie klientom zapłacić za ten model.

Wygląd i specyfikacja OPPO A2 Pro będą atrakcyjne

Klienci często „kupują oczami” i nowy smartfon OPPO może na tym zyskać, ponieważ będzie wyglądał atrakcyjnie. Przyczynia się do tego zarówno symetryczny design, jak i obustronnie zakrzywiony wyświetlacz, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy jest fanem tego typu ekranów. Mimo wszystko jest to coś, co zdecydowanie dodaje uroku każdemu urządzeniu, gdyż potęguje wrażenie „bezramkowości”.

OPPO A2 Pro (źródło: China Telecom)

OPPO A2 Pro pojawił się jeszcze przed oficjalną premierą w bazie chińskiego operatora komórkowego China Telecom, dzięki czemu poznaliśmy zarówno jego wygląd zewnętrzny, jak i specyfikację techniczną urządzenia. I ta ostatnia również może spodobać się klientom. Bo choć nie jest topowa, to ma duże szanse spełnić oczekiwania wielu użytkowików.

Jak już wiecie, smartfon otrzymał obustronnie zakrzywiony wyświetlacz. Producent zdecydował się w tym modelu na ekran o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli, który ma odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz. Cały smartfon ma wymiary 162,66×74,28×7,99 mm i waży 190 gramów oraz będzie fabrycznie pracował pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką ColorOS. Dostarczaniem prądu do działania zajmie się zaś akumulator o pojemności 5000 mAh, który użytkownicy naładują przez port USB-C.

Jednostką centralną OPPO A2 Pro został natomiast procesor Mediatek Dimensity 1080, który ma współpracować z 8 lub nawet 12 GB RAM, w zależności od wersji. Ponadto producent przygotował modele z 256 i 512 GB pamięci wewnętrznej. Oprócz tego na pokładzie smartfona znalazły się trzy aparaty: 8 Mpix na przodzie i duet 64 Mpix + 2 Mpix do pomiaru głębi na tyle, a także ekranowy czytnik linii papilarnych i dual SIM (2x nano SIM).

Kiedy premiera OPPO A2 Pro?

Nowy smartfon OPPO A2 Pro zadebiutuje oficjalnie w Chinach już 15 września 2023 roku, gdzie będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych (czarnej, brązowej i fioletowej) oraz trzech konfiguracjach pamięciowych:

8/256 GB za 2099 juanów (równowartość ~1240 złotych),

12/256 GB za 2299 juanów (~1360 złotych),

12/512 GB za 2499 juanów (~1475 złotych).

Na tę chwilę nie wiemy, czy producent zamierza sprzedawać ten smartfon również na innych rynkach, ale jeśli tak, to nie zdziwimy się, jeżeli zadebiutuje on na nich pod inną nazwą.