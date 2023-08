Motorola moto g84 5G oficjalnie. To pierwsza taka Motorola

Choć premiery moto g84 5G spodziewaliśmy się dopiero jutro, to smartfon już dziś pojawił się na stronie producenta. Najwyraźniej Motorola nie mogła się doczekać, aż jej nowa Motka ujrzy światło dzienne. Co oferuje ten smartfon i dlaczego jest wyjątkowy?

Co oferuje Motorola moto g84 5G? (specyfikacja)

Odpowiadając na zadane przed chwilą pytanie, trzeba zauważyć, że Motorola moto g84 5G jest pierwszym smartfonem z serii moto g, który będzie dostępny w wersji kolorystycznej z palety Pantone. Konkretniej mowa tu o Viva Magenta, który jest kolorem 2023 roku Pantone. Do tej pory był on dostępny wyłącznie w seriach razr i edge.

moto g84 5G (źródło: Motorola)

Nowa moto g84 5G może się jednak pochwalić nie tylko tym, ale również atrakcyjną specyfikacją techniczną, do której trudno mieć poważne zastrzeżenia (z jednym wyjątkiem). Smartfon wyposażony jest bowiem w 6,55-calowy ekran pOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 240 Hz oraz wsparciem dla 10-bitowej głębi koloru i palety barw DCI-P3. Ponadto ekran cechuje się jasnością szczytową na poziomie 1300 nitów.

Sercem moto g84 5G jest procesor Qualcomm Snapdragon 695 2,2 GHz z układem graficznym Adreno 619 900 MHz i modemem 5G. Do tego na pokładzie smartfona są aż 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (producent nie informuje o obsłudze kart microSD). Wszystkie podzespoły zasili zaś akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W (przez port USB-C; USB 2.0).

moto g84 5G (źródło: Motorola)

Motorola moto g84 5G zaoferuje swoim właścicielom również aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.45; 1.0 µm) na przodzie i dwa aparaty na tyle: 50 Mpix (f/1.88; 2.0 µm z wykorzystaniem technologii łączenia pikseli) z optyczną stabilizacją obrazu i 8 Mpix (f/2.2; 1.12 μm) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118°, który posłuży też do wykonywania zdjęć makro.

Oprócz tego Motorola moto g84 5G ma m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo ze wsparciem dla Dolby Atmos i Hi-Res Audio, moduł NFC, dual SIM (2x nano SIM) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Fabrycznie smartfon ma wgrany system operacyjny Android 13 – producent obiecuje mu aktualizację do Androida 14 i udostępnianie poprawek zabezpieczeń przez 3 lata. To kwestia, która może zniechęcić niejednego klienta do zakupu tej Motki, gdy konkurencja zapewnia znacznie lepsze/dłuższe wsparcie.

Ile kosztuje Motorola moto g84 5G?

Choć smartfon pojawił się już dziś na indyjskiej stronie Motoroli, to formalnie zadebiutuje w Indiach dopiero jutro, tj. 1 września 2023 roku. Wówczas poznamy jego cenę w tym kraju. Nieoficjalnie mówi się jednak, że Motorola moto g84 5G będzie dostępna też w Europie w cenie 299 euro (równowartość ~1340 złotych).