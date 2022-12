Motorola edge 30 fusion spaliła buraka. To będzie modne w 2023 roku

Światowi eksperci w dziedzinie spójności i dokładności kolorów Pantone uznali, że kolor 2023 roku pokazuje, co oznacza połączenie wirtualnego i fizycznego z entuzjazmem. Dla mnie to po prostu buraczkowy.

Motorola + Pantone

Nawiązanie współpracy Motoroli z Pantone nie powinno nikogo zdziwić. Eksperci poligraficzni z New Jersey wyselekcjonowali kilka miesięcy temu dla Motoroli edge 30 neo cztery warianty kolorystyczne plecków. Nie była to jedyna zaleta urządzenia, a Kasia ostatecznie poczuła się pozytywnie zaskoczona modelem w kolorze Very Peri. Obie firmy wspólnie przygotowały właśnie kolejny smartfon w wyjątkowym malowaniu.

Źródło: Pantone

Tym razem na tapet wzięto moją ulubioną Motorolę drugiej połowy 2022 roku – model edge 30 fusion. Smartfon wyposażony w high-endowy układ mobilny Snapdragon 888+ 5G oraz 6,55-calowy ekran pOLED z częstotliwością odświeżania o wartości 144 Hz miał swoje minusy, ale wspominam go bardzo przyjemnie. Model ten trafił na polski rynek w trzech wariantach kolorystycznych: Cosmic Grey (czarny), Aurora White (biały) oraz Vegan Leather (niebieski). I wygląda na to, że faktura tej ostatniej opcji przypadła również do gustu Pantone.

Chropowata tekstura z niebieskiej wersji kolorystycznej Motoroli edge 30 fusion została zamieniona na kolor 2023 roku według Pantone. Jest to pierwszy i jak na razie jedyny smartfon, który pojawi się na rynku w kolorze Viva Magenta, wyznaczającym trendy w modzie przez najbliższe 12 miesięcy.

W dobie technologii szukamy inspiracji z natury oraz tego, co prawdziwe. PANTONE 18-1750 Viva Magenta wywodzi się z rodziny czerwieni i jest inspirowany czerwienią koszenili, jednym z najcenniejszych barwników należących do rodziny barwników naturalnych, a także jednym z najsilniejszych i najjaśniejszych, jakie znał świat.

Zakorzeniony w pierwotności, PANTONE 18-1750 Viva Magenta ponownie łączy nas z pierwotną materią. Przywołując siły natury, PANTONE 18-1750 Viva Magenta pobudza naszego ducha, pomagając nam budować wewnętrzną siłę. Leatrice Eiseman, Dyrektor wykonawczy, Pantone Color Institute

Źródło: Motorola

Słuchawki do pary

Obok wyjątkowej edycji smartfona, Motorola postanowiła wypuścić również bezprzewodowe słuchawki TWS Moto Buds 600 w odmiennej, choć zgrywającej się z telefonem wersji kolorystycznej (brązowawej).

„Pchełki” wyposażono w technologię Snapdragon Sound, która odpowiada za połączenie świetnego dźwięku z hybrydową aktywną redukcją szumów (ANC). Innymi technologicznymi ciekawostkami zamieszczonymi w zestawie są możliwość połączenia za pomocą Bluetooth dwóch urządzeń w tym samym czasie oraz Google Fast Pairing, dzięki któremu od połączenia słuchawek ze smartfonem dzieli Was tylko jedno kliknięcie. Wraz z etui pchełki powinny wystarczyć na ~28 godzin pracy, zanim zaczną wołać o podłączenie do ładowarki. Kolorem, jaki Pantone wybrało dla zestawu słuchawkowego, jest 19-2118 Winetasting, który – jak sama nazwa wskazuje – kojarzyć się może z pewnym gatunkiem alkoholu.

Sprzedaż smartfona ruszy w Stanach Zjednoczonych 12 grudnia br. Cena za Motorolę edge 30 fusion w wariancie Viva Magenta w zestawie ze słuchawkami Moto Buds 600 ANC w kolorze Winetasting wynosić będzie 799 dolarów, czyli równowartość ~3500 złotych. Mamy nadzieję, że specjalna wersja tej Motki trafi również na polski rynek.

Przy okazji warto wspomnieć, że nie tylko Motorola zachwyciła się kolorem roku 2023 Pantone :)