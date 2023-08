Nowa Motorola zachwyci specyfikacją. Z dwoma wyjątkami

Najbliższe tygodnie przyniosą wiele premier ciekawych smartfonów. Motorola moto g84 5G bezapelacyjnie będzie zaliczała się do tego grona, ponieważ zaoferuje bardzo atrakcyjną specyfikację techniczną. Z dwoma wyjątkami.

Nowa Motorola moto g84 5G została oficjalnie zapowiedziana przez producenta, który już dziś zdradził sporo informacji na temat jej specyfikacji technicznej. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, co zaoferuje ten smartfon i dlaczego warto czekać na jego rynkową premierę.

Specyfikacja smartfona Motorola moto g84 5G może się Wam bardzo spodobać

Nadchodząca Motka będzie miała wiele argumentów, żeby przekonać do zakupu klientów, którzy szukają porządnie wyposażonego smartfona. Nowa Motorola moto g84 5G zapewni im bowiem m.in. wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+, który odświeży obraz z częstotliwością 120 Hz oraz obsłuży 10-bitową głębię koloru i HDR10+ wraz ze 100% przestrzeni barw DCI-P3. Do tego ma on świecić z jasnością nawet 1300 nitów.

Mocną stroną Motoroli moto g84 5G będzie również ilość pamięci, zarówno operacyjnej, jak i masowej, ponieważ tej pierwszej smartfon zaoferuje 12 GB, zaś drugiej – 256 GB. Na tę chwile nie wiemy, czy producent przewiduje też inne konfiguracje (aczkolwiek aktualnie nic na to nie wskazuje), ani czy ta Motka obsłuży karty pamięci w formacie microSD. Wiadomo natomiast, że urządzenie zasili akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 30 W.

Motorola moto g84 5G (źródło: Evan Blass)

Na pokładzie nadchodzącej Motoroli moto g84 5G, a dokładniej na jej tyle, znajdą się też dwa aparaty o satysfakcjonujących parametrach. Pierwszy zaoferuje rozdzielczość 50 Mpix, piksele wielkości 2,0 µm (po wykorzystaniu technologii łączenia kilku sąsiadujących pikseli w jeden większy) i optyczną stabilizację obrazu. Drugi ma mieć zaś matrycę 8 Mpix i obiektyw ultraszerokokątny – za jego pomocą użytkownicy zrobią także zdjęcia makro (a ponadto ma on służyć do pomiaru głębi ostrości).

Jeszcze przed oficjalną premierą producent ujawnił też, że Motorola moto g84 5G zaoferuje głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos i system operacyjny Android 13 z gwarancją aktualizacji do Androida 14. Motorola zapowiedziała również udostępnianie poprawek zabezpieczeń dla tego modelu przez 3 lata. Ponadto smartfon będzie mógł pochwalić się odpornością na wodę i pył zgodną z kryteriami standardu IP54 oraz 3,5 mm złączem słuchawkowym.

Specyfikacja Motoroli moto g84 5G zapowiada się więc naprawdę dobrze. Użytkownicy mogą mieć jedynie zastrzeżenia do zastosowanego procesora, ponieważ oficjalnie wiadomo, że smartfon napędzać ma Qualcomm Snapdragon 695, który ma już dwa lata „na karku” i w ten sam układ wyposażono Motorolę moto g82 5G. Mocno średnio wygląda też relatywnie krótki na tle konkurencji okres wsparcia, jeśli chodzi o aktualizacje.

Kiedy zadebiutuje Motorola moto g84 5G?

Motorola moto g84 5G została oficjalnie zapowiedziana w Indiach – smartfon zadebiutuje tam 1 września 2023 roku. Nie wiemy, czy tego samego dnia zrobi to również w innych krajach, ale spodziewamy się, że będzie dostępny na różnych rynkach, nie tylko indyjskim. Według nieoficjalnych informacji, Motorola moto g84 5G ma kosztować w Europie 299 euro (równowartość ~1340 złotych).