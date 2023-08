Nowa Motorola zgubiła gdzieś jeden aparat i nie tylko

Od razu po premierze danego smartfona często zastanawiamy się, co zaoferuje jego następca, na którego trzeba poczekać kilka-kilkanaście miesięcy. W tym przypadku okazuje się, że nowa Motorola zaoferuje mniej niż jej bezpośrednia poprzedniczka. Jednocześnie producent zdecydował się na zaskakujące posunięcie.

Nowa Motorola moto g84 5G pełna niespodzianek

Choć Motorola jeszcze nie zapowiedziała oficjalnie premiery nowych smartfonów z serii moto g, to doskonale wiemy, że zbliża się ona nieuchronnie. Niedawno poznaliśmy większość tajemnic moto g54 5G, a teraz mamy okazję zobaczyć moto g84 5G w pełnej krasie. I to, co widać, może Was zaskoczyć.

Po lewej stronie moto g82 5G, po prawej moto g84 5G (źródło: Lenovo/Evan Blass)

Powyżej obok nadchodzącej moto g84 5G możecie zobaczyć moto g82 5G, która zadebiutowała na polskim rynku w maju 2022 roku, czyli już ponad rok temu. Jak nietrudno nie zauważyć, Motorola zdecydowała się na ogromną zmianę designu – aż trudno uwierzyć, że oba modele należą do tej samej serii, bo moto g53 5G i moto g54 5G będą bardzo do siebie podobne, wręcz bliźniaczo.

Porównanie wyglądu obu generacji pokazuje również, że moto g84 5G zaoferuje o jeden mniej aparat na tyle, aczkolwiek nie musi to być wielką stratą, jeśli Motorola zrezygnowała z matrycy dedykowanej do zdjęć makro. Użytkownicy nie powinni narzekać, jeżeli obok głównego aparatu 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu znajdzie się aparat z obiektywem ultraszerokokątnym.

Swoją drogą zauważyliście, że bezpośrednią następczynią Motoroli moto g82 5G będzie moto g82 5G? Motorola moto g83 nie pojawi się na rynku, podobnie jak moto g81. W czasie, gdy producent wprowadzi do sklepów cztery modele z serii moto g5x, jednocześnie uzupełni swoją ofertę tylko o dwa z linii moto g8x. Wskazuje to, że na te ostatnie musi być mniejszy popyt, skoro ich rodzina tak wolno się powiększa.

Co zaoferuje Motorola moto g84 5G?

Niestety, specyfikacja moto g84 5G nie jest jeszcze znana – wiemy tylko tyle, ile wynika z udostępnionych przez Evana Blassa renderów. A widać na nich również (oprócz portu USB-C i 3,5 mm złącza słuchawkowego na dolnej krawędzi), że model ten będzie dostępny w wersji kolorystycznej Viva Magenta – kolorze 2023 roku Pantone. To coś nowego, ponieważ do tej pory współpraca Motoroli i Pantone ograniczała się do wyżej pozycjonowanych w ofercie modeli z serii edge i razr.

moto g84 5G (źródło: Evan Blass)

Według nieoficjalnych doniesień, Motorola moto g84 5G ma kosztować w Europie 299 euro (równowartość ~1340 złotych).