GTA Vice City trafia do PlayStation Plus Extra i Premium

Sony długo zbierało się z zapowiedzią gier dla subskrybentów wyższych progów PlayStation Plus. Czy należy się cieszyć? Cóż, do usługi trafia legendarne GTA: Vice City oraz mnóstwo tytułów od francuskiego Ubisoftu. Płaczą jedynie ci, którzy płacą za największy abonament na konsolach japońskiej korporacji.

Październik w PlayStation Plus Extra oraz Premium

Trudno, żeby było inaczej – w przypadku kultowej przygody od szkockiego Rockstar Games mówimy oczywiście o GTA: Vice City – The Definitive Edition, będącym częścią niesławnego pakietu gier z zeszłorocznego listopada. Od tego czasu jednak Grove Street Games poprawiło swój naganny produkt, czyniąc opowieść w Miami znacznie bardziej grywalną, w dobrym ujęciu przypominającą pierwowzór z 2002 roku.

W co jeszcze zagrają subskrybenci PlayStation Plus Extra i Premium? Sprawdźmy pełną listę gier.

PlayStation Plus Extra: Assassin’s Creed III Remastered | PS4, Assassin’s Creed Chronicles: China | PS4, Assassin’s Creed Chronicles: India | PS4, Assassin’s Creed Chronicles: Russia | PS4, Assassin’s Creed Odyssey | PS4, Assassin’s Creed Syndicate | PS4, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition | PS4, Dragon Quest Builders | PS4, Dragon Quest Builders 2 | PS4, Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below | PS4, Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition | PS4, Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition | PS4, PS5, Hohokum | PS4, Inside | PS4, Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4, The Medium | PS5.

PlayStation Plus Premium : Castlevania: Lords of Shadow | PS3, Everyday Shooter | PS3, Limbo | PS3, Ultra Street Fighter IV | PS3, Yakuza 3 Remastered | PS4, Yakuza 4 Remastered | PS4, Yakuza 5 Remastered | PS4.

Po obiecującym wrześniu, październik znów rozczarowuje fanów klasycznych gier ze starszych platform Sony (źródło: PlayStation Blog)

Znów miesiąc bez klasyków

Wnikliwi obserwatorzy łatwo zauważą, że Sony w październiku nie umieściło w subskrypcji ani jednej gry z PS1, PS2 oraz PSP. Co więcej, producent specjalnie wrzucił w progu Premium odświeżenia gier z serii Yakuza, by sztucznie napompować liczbę klasyków w katalogu.

Udostępnione tytuły z PlayStation 3 również rozczarowują, zdecydowanie nie będąc pierwszym wyborem kogokolwiek myślącego o złotych dniach tej konsoli. Dlatego uprzejmie przypomnę – za to ludzie płacą 70 złotych miesięcznie, więc Jim Ryan mógłby postarać się bardziej.

Niemniej jednak to kolejny świetny miesiąc dla abonentów PlayStation Plus Extra. Kolejna porcja tytułów z serii Assassin’s Creed oraz Dragon Quest, udane Naruto to Boruto: Shinobi Striker, ale też ciepło przyjęte (i do tego polskie!) The Medium, czyli pierwotnie gra z czasową ekskluzywnością na konsolach Microsoftu.

Jak sądzicie, dlaczego Sony tak bardzo wzbrania się przed wrzucaniem klasyki w najwyższym progu subskrypcji? Sam już naprawdę nie mam pojęcia. GTA Vice City to jednak tak wielki hit, że PlayStation może wkupić się w łaski graczy. Czy przekonuje Was taka oferta na październik?