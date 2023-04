Acer zaprezentował mnóstwo nowych laptopów. Dla każdego coś odpowiedniego

Za nami wydarzenie [email protected] 2023. W jego trakcie tajwański gigant zaprezentował mnóstwo nowych laptopów z różnych serii. Każdy z pewnością znajdzie wśród tej gamy nowości urządzenie odpowiednie dla siebie.

Acer Swift X 16 (SFX16-61G)

Nie jest to laptop dla przeciętnego Kowalskiego – producent stworzył go z myślą o wszelkich kreatywnych zastosowaniach, m.in. projektowaniu graficznym, renderowaniu obrazu 3D czy edycji materiałów wideo. Wyposażono go bowiem w wydajne podzespoły, w tym procesor AMD Ryzen 9 7940H, wbudowaną kartę graficzną AMD Radeon 780M i osobną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050, a także wyświetlacz OLED o rozdzielczości 3200×2000 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, czasem reakcji poniżej 0,2 ms i wsparciem dla 100% palety barwi DCI-P3.

Acer Swift X 16 (SFX16-61G) / fot. producenta

Według deklaracji producenta, Acer Swift X 16 (SFX16-61G) nie boi się multitaskingu dzięki zastosowaniu wydajnego systemu odprowadzania ciepła, bowiem urządzenie korzysta z technologii TwinAir, która zwiększa ilość pobieranego powietrza nawet o 36% dzięki większym wentylatorom i trybowi turbo. Dodatkowy wlot powietrza znajduje się też w klawiaturze, co pomaga w chłodzeniu.

Acer Swift X 16 (SFX16-61G) będzie dostępny w wersjach z maksymalnie 16 GB RAM LPDDR5 i dyskiem PCIe SSD 4. generacji o pojemności 2 TB. Ponadto odda on swoim właścicielom do dyspozycji slot na kartę microSD, dwa porty USB-C, złącze HDMI i kartę sieciową w standardzie WiFi 6E, a także czytnik linii papilarnych. Fabrycznie na laptopie znajdzie się system Windows 11.

Sprzedaż Acer Swift X 16 (SFX16-61G) rozpocznie się w regionie EMEA w czerwcu 2023 roku. Cena tego modelu będzie zaczynała się od 1566 euro (równowartość ~7200 złotych).

Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P)

Ten laptop może już zainteresować przeciętnego Kowalskiego, ponieważ należy on do „ekologicznej” linii Vero. Dlaczego „ekologicznej”? Bo według producenta produkty z wielokrotnie nagradzanej serii Aspire Vero mogą pochwalić się niższym poziomem emisji CO2 powstałej w procesie produkcji. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu (podobnie jak w ASUS Zenbook S 13 OLED) – co ważne: nie wpływa to w negatywny sposób na wytrzymałość i trwałość konstrukcji.

Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P) / fot. producenta

Najnowszy Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P) został wyposażony w 15,6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli ze 100% pokryciem palety barw sRGB, kamerę internetową 1440p QHD (z rozwiązaniami Acer PurifiedView, PurifiedVoice i AI Noise Reduction), procesor Intel Core i7 13. generacji i kartę graficzną Intel Iris Xe oraz maksymalnie 16 GB RAM LPDDR5 i dwa dyski SSD M.2, które obsługują do 1 TB pamięci masowej, a także dwa porty Thunderbolt 4 (USB-C), dwa USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 i złącze audio jack.

Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P) / fot. producenta

Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P) fabrycznie będzie miał zainstalowany system Windows 11. Warto też wspomnieć, że spełnia on kryteria standardu Intel Evo oraz obsługuje łączność WiFi 6E. Producent podkreśla, że w jego konstrukcji zastosowano standardowe śruby, które ułatwiają naprawę i recykling urządzenia – to może być ważne dla wielu klientów.

Laptop trafi do sprzedaży w regionie EMEA już w maju 2023 roku w cenie zaczynającej się od 899 euro (~4135 złotych). Opakowanie, w którym będzie dostarczany, nadaje się do recyklingu, ale można też je wykorzystać jako ergonomiczną podstawkę pod urządzenie.

Nowe laptopy Acer TravelMate

Tajwański producent zaprezentował dziś również aż sześć nowych modeli z serii TravelMate. Pierwszy z nich, Acer TravelMate P6 14, to według producenta najwyższej klasy laptop biznesowy dla mobilnych profesjonalistów i kadry kierowniczej. Odda on im do dyspozycji m.in. ekran OLED o rozdzielczości 2880×1800 pikseli (proporcje 16:10) ze wsparciem dla palety barw DCI-P3, procesor Intel Core i7 13. generacji, 32 GB RAM LPDDR5, kamerę internetową FHD IR, skierowane do góry głośniki z systemem DTS Audio, obsługę łączności 2×2 Wi-Fi 6E i 5G oraz akumulator o pojemności 65 Wh.

Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja PrivacyPanel, która pomaga chronić to, co użytkownik wyświetla na ekranie, ponieważ sprawia ona, że obraz nie będzie widoczny pod kątem powyżej 90°. Acer TravelMate P6 14 będzie dostępny w regionie EMEA od lipca 2023 roku w cenie od 1399 euro (~6440 złotych).

TravelMate P6 14 (źródło: Acer)

Kolejne dwie nowości z serii TravelMate to modele Acer TravelMate P4 14 i Acer TravelMate P4 Spin 14, które będą dostępne w konfiguracjach z 14- i 16-calowym ekranem. W wersji z dopiskiem „Spin” jest on dotykowy i pokryty szkłem Corning Gorilla Glass oraz ma rozdzielczość WUXGA i zapewnia wsparcie dla obsługi rysikiem. Wariant „nieobracalny” zaoferuje zaś wyświetlacz o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2,2K. Na pokładzie urządzeń znajdą się też procesory Intel Core i7 vPro 13. generacji i karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2050.

TravelMate P4 14 i TravelMate P4 Spin 14 (źródło: Acer)

TravelMate P4 16 (TMP416-52) będzie dostępny w cenie od 1299 euro (~5980 złotych), TravelMate P4 14 (TMP414-53) od 1199 euro (~5520 złotych), a TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-53) od 1249 euro (~5750 złotych). Wszystkie laptopy trafią do sprzedaży w regionie EMEA w czerwcu 2023 roku.

Podczas dzisiejszego [email protected] 2023 zaprezentowano również modele TravelMate P2 14 i TravelMate P2 16, które zaoferują wyświetlacz IPS o proporcjach 16:10 i rozdzielczości WUXGA 1920×1200 pikseli z zawiasem 180°, procesory Intel Core 13. generacji i karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2050, kartę sieciową WiFi 6E i 4G LTE (w wybranych wersjach) oraz dużo przydatnych w codziennej pracy złącz, m.in. Thunderbolt 4 (USB-C).

Acer TravelMate P4 14 (TMP414-53) będzie sprzedawany w cenie od 1199 euro (~5520 złotych), natomiast Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51) od 1049 euro (~4830 złotych). Sprzedaż obu laptopów rozpocznie się w regionie EMEA w czerwcu 2023 roku.

TravelMate P2 16 (źródło: Acer)

Są też dwa nowe Chromebooki

Dziś gigant z Tajwanu zaprezentował też dwa nowe Chromebooki klasy premium – modele Chromebook Spin 714 oraz Chromebook Enterprise Spin 714. Są one wyposażone w możliwy do obrócenia o 360°, 14-calowy, dotykowy ekran o proporcjach 16:10 i rozdzielczości WUXGA 1920×1200 pikseli ze wsparciem dla 100% sRGB i szkłem Corning Gorilla Glass, kamerę internetową QHD 2K z fizyczną zaślepką, procesory Intel Core i7 13. generacji oraz głośniki z systemem DTS Audio i wbudowanym inteligentnym wzmacniaczem.

Nowe Chromebooki tajwańskiego producenta zapewniają też łączność za pośrednictwem Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2 oraz m.in. dwóch portów Thunderbolt 4 i HDMI. Ponadto na ich pokładzie znajduje się czytnik linii papilarnych i podświetlana klawiatura. Laptopy charakteryzują się również wytrzymałością klasy wojskowej (zgodność z amerykańskim standardem MIL-STD 810H). Warto także wiedzieć, że do ich produkcji wykorzystano tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu pokonsumenckiego (PCR).

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-2W-56B2) / fot. producenta

Użytkownicy Acer Chromebook Enterprise Spin 714 mogą dodatkowo liczyć na technologię Intel vPro i dostęp do pakietu Chrome Enterprise Upgrade. Model Chromebook Spin 714 (CP714-2W-56B2) trafi do sprzedaży w regionie EMEA w lipcu 2023 roku w cenie od 999 euro (~4600 złotych).

Ceny w złotówkach to ceny po bezpośrednim przeliczeniu po kursie z dnia 20 kwietnia 2023 roku i powinny być traktowane wyłącznie jako orientacyjne.