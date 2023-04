ASUS Zenbook S 13 OLED to ultrabook, w którym trudno dostrzec jakieś wady

Seria ASUS Zenbook to nie tylko niesamowite pomysły w stylu modeli z linii Duo czy Fold. Nowy Zenbook S 13 OLED nie pozostawia ani centymetra pola do narzekania fanom tradycyjnych ultrabooków.

ASUS Zenbook S 13 OLED – szczupły i niesamowity

Szkoda, że tłumaczenie zbitek słownych z innych języków nie zawsze jest łatwe. Aż chce się, aby reklamowany hasłem „Thincredible” nowy Zenbook miał swój polski odpowiednik. Przychodzące mi do głowy „Ciensamowity” czy „Smukłniały” to tylko koślawe imitacje. A przecież nowy ultrabook Tajwańczyków faktycznie łączy niesamowitość ze smukłą sylwetką.

Źródło: ASUS

ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304) mierzy w najgrubszym miejscu ok. jeden centymetr, a jego masa może nie przekroczyć jednego kilograma. Firmie udało się osiągnąć taki efekt, nie idąc na żadne kompromisy, zarówno w kwestii jakości, wydajności, jak i wyposażenia ultrabooka. Jednym z dowodów na bezkompromisowość ASUSA jest użycie do produkcji Zenbook S 13 OLED materiału nazwanego „Plasma ceramic aluminium” (aluminium plazmowo-ceramiczne).

W dużym skrócie – chodzi o pokrycie powierzchni pleców laptopa ceramiczną powłoką. Jak twierdzi producent, zastosowanie tej technologii zwiększa odporność konstrukcji na zużycie, jest to dodatkowa bariera termiczna odporna na korozję oraz najzwyczajniej w świecie sprawia w dotyku wrażenie obcowania ze sprzętem z półki premium. Warto zauważyć, że aluminium plazmowo-ceramiczne jest materiałem przyjaznym środowisku. Do jego produkcji nie używa się związków organicznych, LZO, silnych kwasów oraz metali ciężkich, podlega w 100% recyklingowi, a jego produkcja wymaga mniej czasu, co wpływa na oszczędność energii.

Źródło: ASUS

Laptop z upcyklingu

Choć termin nie ma oficjalnej encyklopedycznej definicji, to w dużym skrócie oznacza on, że otrzymany wyrób jest wyższej wartości niż wykorzystane do jego produkcji surowce. W przypadku Zenbooka S 13 OLED lista, gdzie doszło do ponownego przetworzenia surowców, zamiast stawiania na nowy materiał, jest całkiem pokaźna:

obudowa i dolna pokrywa z aluminium z odzysku,

pokrywa klawiatury z recyklingu stopu magnezowo-aluminiowego,

klawisze klawiatury z plastiku z recyklingu,

głośniki z przechwyconego plastiku (OBP – Ocean-bound plastic, czyli taki, który mógłby skończyć na dnie morza) oraz z plastiku z odzysku,

płytki drukowane (zarówno główna, jak i touchpadowa) wykonane bez użycia halogenu.

W porównaniu do konstrukcji wykonanych w całości z nierecyklingowanego wcześniej metalu, ultrabook ASUSA zostawia po sobie o 50% mniejszy ślad węglowy. Ponadto karton, w jakim otrzymacie laptop, ma certyfikat Mix od FSC (70% surowca pochodzi z recyklingu lub certyfikowanych zasobów leśnych), a niektóre elementy kartonu mogą zostać złożone do podstawki pod laptop, podnoszącej komfort pracy.

Źródło: ASUS

Niech stanie się jasność

Niesamowitość nowego Zenbooka byłaby też trudna do osiągnięcia, gdyby nie wyświetlacz ASUS Lumina OLED. Jest to rozwinięcie matryc oferowanych przez firmę, które łączy wszystkie zalety, na jakie pozwala technologia organicznych wyświetlaczy, dodając od siebie kilka nowości. Ekran zastosowany w lekkim i smukłym ultrabooku oferuje rozdzielczość 2.8K (2880 na 1800 pikseli) przy przekątnej 13,3 cala i w formacie 16:10. Maksymalna jasność tafli wynosi 550 nitów, pokrycie kolorów w gamie DCI-P3 to okrągłe 100%, a częstotliwość odświeżania sięga 120 Hz z czasem reakcji na poziomie 0,2 ms.

Lumina OLED dorzuca do tego niższe zapotrzebowanie panelu na energię, różnicę barw na poziomie ΔE<1 oraz dodatkowe oprogramowanie, za pomocą którego dostosujemy ustawienia matrycy do naszych potrzeb lub skorzystamy z predefiniowanych rozwiązań.

Źródło: ASUS

Tytan pracy

ASUS Zenbook S 13 OLED dla najbardziej wymagających klientów może zostać wyposażony w procesor Intel Core i7 13. generacji. Za grafikę odpowiada najnowszy układ Intel Iris Xe. Ilością RAM i przestrzenią dyskową nie musicie się przejmować: w pierwszym przypadku maksimum sięga 32 GB pamięci operacyjnej w technologii LPDDR5 z taktowaniem 5200 MHz, a w drugiej kwestii w obudowie może znaleźć się SSD w standardzie PCIe 4.0 x4 z 1 TB miejsca na dane. Sprzęt trafi na półki sklepowe z preinstalowanym Windowsem 11 Pro.

Osobom często pracującym w podróży spodoba się obecność akumulatora o pojemności 63 Wh, który ma wystarczyć na do 14 godzin działania Zenbooka bez dostępu do gniazdka. Tym, którzy potrzebują przesiadywać na Teamsach w formie wideo w dobrej jakości, docenią obecność kamery 3DNR z algorytmami poprawiającymi jakość obrazu. Producentowi udało się nawet upchnąć 2 porty Thunderbolt 4, gniazdo minijack 3,5 mm, jeden port USB 3.2 Typ-A oraz wejście HDMI. Przypominam – ultrabook ma mniej niż 10 milimetrów grubości.

Źródło: ASUS

Jeżeli Wasz laptop do pracy robi też za centrum multimedialne, ASUS nie zawodzi również i na tym polu. Oprócz wspomnianego w poprzedniej sekcji wyświetlacza, Zenbook S 13 OLED otrzymał dźwięk skalibrowany przez firmę harman/kardon, a systemy audiowizualne wspierają technologie Dolby Vision oraz Dolby Atmos.