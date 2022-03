Znowu jest promocja na Galaxy Watch 4. Można sporo (od)zyskać

Pojawiła się kolejna promocja na najnowsze smartwatche Samsunga z systemem Wear OS i funkcją płatności zbliżeniowych Google Pay. Można dużo zyskać, jednak wcześniej trzeba kupić Galaxy Watch 4 lub Watch 4 Classic oraz trochę się pofatygować. Warto to jednak zrobić, gdyż na stole leży kilkaset złotych.

Reklama

Nowa promocja na smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 (Classic). Można dużo zyskać

Samsung regularne przygotowuje promocje na swoje najnowsze smartwatche, a czasami nawet dorzuca je za darmo do swoich smartfonów. Teraz klienci ponownie mogą skorzystać z oferty specjalnej i sporo zyskać, bo nawet do 550 złotych, które wrócą na ich konto bankowe. Oczywiście jeśli spełnią wszystkie warunki promocji, a trochę ich jest. Warto jednak się pofatygować – w końcu kilkaset złotych to niemała suma.

źródło: Samsung

Jak zatem skorzystać z promocji? Przede wszystkim należy kupić smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 lub Watch 4 Classic w okresie od 14 marca do 27 marca 2022 roku u partnerów handlowych, których znajdziecie w regulaminie promocji, załączonym na końcu niniejszego artykułu. Wśród nich znajdują się wszyscy operatorzy infrastrukturalni (tj. Orange, Play, Plus i T-Mobile) oraz popularne sieci, zajmujące się sprzedażą elektroniki, a także (wybrane) oficjalne sklepy Samsunga.

Reklama

Po zakupie Galaxy Watch 4 trzeba zarejestrować smartwatch poprzez formularz rejestracyjny na dedykowanej stronie najpóźniej do 10 kwietnia 2022 roku. Należy w nim załączyć dowód zakupu, na którym nie może znajdować się jakikolwiek smartfon marki Samsung, a także zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym i zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym.

9.1 Ocena 9 Ocena

W formularzu zgłoszeniowym trzeba również przesłać swoją opinię o zakupionym smartwatchu. Samsung informuje, że powinna być ona sporządzona w języku polskim i zawierać ocenę zadowolenia w skali od 1 do 5. Jednocześnie zastrzega, że musi być w pełni oryginalna i nie mogła zostać wcześniej opublikowana nigdzie indziej oraz zgłaszający posiada do niej pełne prawa autorskie.

Samsung w regulaminie promocji informuje, że Uczestnik, który wypełnia formularz zgłoszeniowy do Promocji, w zamian za udział w Promocji, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do Opinii na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wypełnienia formularza zgłoszeniowego do Promocji. Co to oznacza? Samsung będzie mógł nieodpłatnie opublikować opinię użytkownika o Galaxy Watch 4 na przykład w materiałach marketingowych (bez podawania danych autora).

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Samsung w ciągu 21 dni kalendarzowych przeleje na konto uczestnika promocji 550 złotych (jeśli kupił Galaxy Watch 4 Classic) lub 400 złotych (jeżeli nabył Galaxy Watch 4).

Regulamin promocji (PDF)