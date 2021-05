Ależ potężne info! Samsung pod rękę z Google będzie rozwijał Wear OS – szykują się świetne smartwatche!

Ależ to jest potężne info, to sobie pewnie jeszcze nie zdajecie sprawy! Podczas Google I/O 2021 zostało ogłoszone genialne partnerstwo, które wszystkim wyjdzie na dobre. Otóż Google łączy siły z Samsungiem przy tworzeniu systemu Wear, znanego dotychczas jako Wear OS!

Już od dłuższego czasu wiele mówiło się na temat tego, że nadchodząca generacja smartwatchy Samsunga, czyli Galaxy Watch 4, ma działać pod kontrolą Wear OS. Ale, zaraz zaraz, jak to?! Przecież dotychczasowe zegarki koreańskiego koncernu pracowały dzięki systemowi Tizen?

Reklama

Plotki przybrały na sile zaledwie kilka dni temu, o czym zresztą zdążyliśmy nagrać TikToka. Jest to bowiem o tyle istotny news, że wprowadzenie Wear (OS) do smartwatchy Samsunga będzie oznaczało możliwość dokonywania płatności przy ich pomocy za sprawą Google Pay. Dotychczas bowiem, jak wiecie, Samsungami nie można było płacić ze względu na to, że system płatności Samsung Pay nie jest wdrożony w naszym kraju.

Dlaczego partnerstwo Google z Samsungiem przy Wear ma sens?

Sprawa jest prosta. Samsung tworzy jedne z lepszych smartwatchy na rynku – o ile nie najlepsze – tuż obok Apple Watcha. Google z kolei ma świetne oprogramowanie, które – choć w pewnych aspektach być może ustępuje Tizenowi – to jest świetną bazą pod rozwinięcie czegoś naprawdę rewelacyjnego. Google pod rękę z Samsungiem mogą zdziałać cuda.

System Wear, już nie Wear OS, ma łączyć w sobie najlepsze cechy Wear OS i Tizena. Google wreszcie ma wdrożyć dopracowany pakiet aplikacji, które mają być przystosowane do obsługi na zegarkach – wśród nich ma być zoptymalizowana wersja Map Google, YouTube Music z obsługą muzyki offline, jak również usługę Fitbit.

Trzymam kciuki!

Jeśli w pewnym momencie – tak, jak ja – zwątpiliście w smartwatche z Wear OS, to to jest moment, w którym wreszcie mogę powiedzieć, że widzę światełko w tunelu. Jednym z niewielu ciekawych smartwatchy z tym systemem jest Oppo Watch, a tak… jakoś żaden inny się nie wybija. Coś czuję, że niebawem się to zmieni. I trzymam za to kciuki!

Ba, nie wiem, jak Wy, ale ja na to bardzo liczę. I, skoro ta informacja jest już pewna, z wielką niecierpliwością czekam na premierę Samsunga Galaxy Watch 4.

Tylko niech wprowadzenie Wear na smartwatche Samsunga nie oznacza skrócenia czasu pracy baterii… bo z tego, niestety, bardzo często znane są zegarki z systemem Google.