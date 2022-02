Promocja: Galaxy Watch 4 za darmo do smartfona Samsunga

Galaxy Watch 4 to gorący towar. Samsung nie zamierza jednak tylko biernie przyglądać się, jak klienci kupują ten smartwatch – w ramach tej promocji będzie dawał go za darmo! Wystarczy tylko kupić wybrany smartfon Galaxy.

Promocja: smartwatch Galaxy Watch 4 za darmo do smartfona Samsung Galaxy

Samsungowi udało się stworzyć prawdziwy bestseller. Jego najnowsze smartwatche od początku sprzedają się jak ciepłe bułeczki – świadczy o tym m.in. fakt, że oferta przedsprzedażowa zakończyła się przez planowanym terminem, ponieważ sprzedano wszystkie dostępne w jej ramach egzemplarze. Teraz jednak można otrzymać je za darmo. Co trzeba zrobić?

źródło: Samsung

Zasady promocji są proste – wystarczy kupić smartfon Samsung Galaxy Z Flip 3 5G lub Galaxy Z Fold 3 5G u oficjalnego partnera handlowego producenta (ich lista znajduje się w regulaminie na końcu artykułu). Cena Galaxy Z Flip 3 w oficjalnej polskiej dystrybucji aktualnie zaczyna się od 4799 złotych, natomiast cena Galaxy Z Fold 3 od 7449 złotych (w większości sklepów model ten kosztuje jednak 8299 złotych).

Co ważne – smartfon trzeba kupić w okresie od 21 lutego do 13 marca 2022 roku. Następnie należy aktywować go do 20 marca 2022 roku, czyli uruchomić na przynajmniej 5 minut z włożoną do niego kartą SIM polskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych oraz zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA).

Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do aplikacji Samsung Members na nowym smartfonie, w której dostępny jest formularz zgłoszenia do promocji – należy w nim podać m.in. model i numer IMEI zakupionego urządzenia oraz załączyć dowód jego zakupu, a także dane osobowe, w tym imię, nazwisko i adres oraz numer telefonu i adres e-mail.

Jest to niezbędne, ponieważ właśnie na podany przez klienta adres Samsung wyśle prezent w postaci smartwatcha Galaxy. Osoby, które kupią Galaxy Z Flip 3, otrzymają Galaxy Watch 4 44 mm (Bluetooth) w kolorze srebrnym. Z kolei świeżo upieczeni posiadacze Galaxy Z Fold 3 dostaną Galaxy Watch 4 Classic 46 mm (Bluetooth) w kolorze czarnym.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Aktualnie Galaxy Watch 4 44 mm kosztuje w oficjalnej polskiej dystrybucji od 1049 złotych, natomiast Galaxy Watch 4 Classic 46 mm od 1249 złotych. Promocja pozwala zatem zyskać cennego towarzysza do smartfona Galaxy.

Regulamin promocji „Promocja ECOSYSTEM: Seria Galaxy Fold3 i Flip3 z wybranymi zegarkami” (PDF)