Polacy naprawdę chętnie korzystają z Apple Pay i Google Pay

Polska to naprawdę świetnie miejsce do testowania i wprowadza nowych form płatności bezgotówkowych. Potwierdza to wysoka popularność Apple Pay i Google Pay.

Płatności mobilne i zbliżeniowe są naprawdę popularne w Polsce

Chętnie sięgamy po nowe formy płatności, które pozwalają odciążyć portfel od klasycznej gotówki. Wcześniej mogliśmy już usłyszeć, że wysokim zainteresowaniem cieszą się karty płatnicze, a także metody oparte na płaceniu smartfonami czy smartwatchami. Co więcej, Polacy coraz częściej płacą chociażby za paliwo za pomocą dedykowanych aplikacji mobilnych.

Jak już wspomniałem na początku, Polska to świetne miejsce do testowania i wprowadzania nowych sposobów płatności – chętnych użytkowników nie powinno zabraknąć. Widzi to wiele firm, które w ostatnim czasie często próbują swoich sił na naszym rynku.

Co więcej, z najnowszych danych wynika, że liczba użytkowników płatności mobilnych i zbliżeniowych cały czas szybko rośnie. Klienci największych banków funkcjonujących na polskim rynku dodali 7,3 mln kart do cyfrowych portfeli płatniczych (np. Apple Pay czy Google Pay). Ponadto tylko w zeszłym roku liczba kart płatniczych w płatnościach zbliżeniowych wzrosła o imponujące prawie 2,6 mln.

Naprawdę wysokim zainteresowaniem cieszy się Apple Pay i jego największy konkurent, czyli Google Pay. Oczywiście nie brakuje alternatywnych rozwiązań – użytkownicy w Polsce sięgają również po Garmin Pay, Fitbit Pay, SwatchPay czy Mi Pay, aczkolwiek w mniejszy stopniu.

Jeśli chodzi o banki, które mogą poszczycić się największą liczbą kart dodanych do cyfrowych portfeli, to pierwsza trójka przedstawia się następująco: mBank, Santander i Millennium. Każdy z nich przekroczył milion kart wykorzystywanych do płatności zbliżeniowej. Dodatkowo czwarty ING również znalazł się w gronie „milionerów”.

Jeszcze kilka słów o statystykach

Serwis cashless.pl, któremu zawdzięczamy najnowszy raport, zauważa, że faktyczne dane mogą się nieznacznie różnić. Wynika to chociażby z faktu, że część banków nie podaje kompletnych statystyk, a niektóre nie dbają o bieżące aktualizowanie statystyk. Trudno więc dokładnie podać, jak wzrosła liczba użytkowników Apple Pay, Google Pay i innych form płatności.

Ponadto należy mieć na uwadze, że liczba klientów nie pokrywa się z liczbą kart dodanych do cyfrowych portfeli. W końcu jedna osoba może mieć kilka podłączonych kart lub jedna karta jest wykorzystywana w różnych usługach.

Mimo wszystko przedstawiony raport wyraźnie pokazuje, że Apple Pay i inne rozwiązania cieszą się w Polsce naprawdę sporą popularnością. Co więcej, jak najbardziej możemy założyć, że liczba użytkowników cały czas rośnie.