Operator ma za sobą bardzo udany rok. Według niego to zasługa skupienia się na najwyższej jakości i potrzebach klientów, dzięki czemu odnotował wzrost bazy użytkowników swoich usług oraz wszystkich kluczowych wskaźników finansowych.

W ciągu roku T-Mobile zyskało 344 tysięcy nowych klientów

T-Mobile przypomniał raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczący przenoszenia numerów, według którego jako jedyny operator infrastrukturalny odnotował w czwartym kwartale 2021 roku pozytywny bilans, a w całym 2021 roku znalazł się na drugim miejscu z wynikiem 17840 numerów netto na plusie (za Orange, które było pierwsze z rezultatem 29938 numerów netto).

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Na koniec 2021 roku T-Mobile miał 11,542 mln klientów (7,827 mln kontraktowych i 3,715 mln prepaid), czyli aż o 344 tysiące więcej niż w 2020. W ciągu roku przybyło mu zarówno użytkowników ofert na abonament (+203 tysiące), jak i na kartę (+141 tysięcy). Jednocześnie operator na przestrzeni całego 2021 roku utrzymywał wskaźnik odejść klientów kontraktowych na niskim poziomie – w skali 12 miesięcy zanotował średni miesięczny współczynnik churn = 0,7%.

W ubiegłym roku T-Mobile poprawił również współczynnik „net adds” w segmencie kontraktowym, dzięki czemu udało mu się zwiększyć liczbę klientów abonamentowych – baza użytkowników usług światłowodowych wzrosła do blisko 70 tysięcy. Aktualnie zasięg oferty światłowodowej tego operatora obejmuje ~4,7 mln gospodarstw domowych.

T-Mobile poinformował też, że na przestrzeni 2021 roku odnotował wzrost zapotrzebowania na przesył danych w sieci o 19% (rok do roku), a ilość przesyłanych treści wideo wzrosła o 20% w porównaniu do poprzedniego roku i obecnie stanowi już połowę transmitowanych danych w sieci T-Mobile. Przy okazji operator przypomniał, że w sierpniu zakończył proces wyłączania technologii 3G na częstotliwości 2100 MHz, a w latach 2022-2023 zrobi to samo w paśmie 900 MHz.

Jednocześnie T-Mobile zapowiedział, że do końca 2022 roku chce mieć 3500 stacji 5G i obejmować zasięgiem sieci piątej generacji 30% populacji Polski. Klienci już się na to przygotowują – w trzecim kwartale 2021 roku smartfony z modemami 5G stanowiły 30% telefonów wybranych przez klientów, a czwartym kwartale już ponad 40%.

Na koniec warto jeszcze dodać, że przychody T-Mobile w 2021 roku wyniosły 6,516 mld złotych i były wyższe o 0,9% w porównaniu do przychodów za 2020 rok (6,456 mld). Z kolei zysk EBITDA AL zwiększył się o 4,6% do poziomu 1,756 mld złotych (vs 1,678 mld w 2020).