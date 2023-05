Sony pracuje nad nową, kompaktową Xperią, ale nie taką, o jakiej myślisz

Kompaktowe smartfony są… nieopłacalne, przynajmniej dla producentów. Najlepszym tego przykładem jest rezygnacja z kontynuacji serii mini przez Apple po wprowadzeniu na rynek zaledwie dwóch modeli. Sony, marka, która mocno kojarzy się z kompaktowym formatem za sprawą linii Compact, nie chce jednak zrezygnować ze swojego dziedzictwa, choć roztropnie dostosuje się do najnowszych realiów.

Co się stało z kompaktowymi Xperiami?

Japoński gigant przez wiele lat wprowadzał na rynek smartfony z serii Compact, które miały wielu fanów. Ostatnim modelem z tym dopiskiem była Xperia XZ2 Compact, która wzbudziła sporo kontrowersji, ponieważ Sony zastosowało w niej „aż” 5-calowy ekran, podczas gdy poprzednia Xperia XZ1 Compact miała 4,6-calowy wyświetlacz (i była mniejsza).

Xperia X Compact też miała 4,6-calowy ekran i była bardzo kompaktowa, lecz Sony nie wyposażyło jej we flagowy procesor (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Seria Compact zniknęła jednak z rynku. Za jej kontynuatorów można uznać dwie serie. Pierwsza to Ace, która jest dostępna tylko w Japonii i składa się ze smartfonów z raczej przeciętną specyfikacją techniczną. Druga to zaś linia Xperia 5 z flagowym wnętrzem, ale faktem jest, że urządzenia z obu rodzin nie są tak kompaktowe jak Xperie Compact, szczególnie high-endy z serii Xperia 5 (aczkolwiek Japończycy są zdania, że „świetnie leżą w dłoni”).

Sony tworzy nową, kompaktową Xperię w nowej formie

Patrząc przez pryzmat preferencji klientów, którzy w większości wolą smartfony z wielkimi ekranami i akumulatorami o dużej pojemności, produkcja kompaktowych modeli z niewielkimi bateriami nie jest opłacalna, o czym bardzo szybko przekonało się Apple. Mówiło się bowiem, że już iPhone 12 mini sprzedawał się bardzo źle i gdyby nie fakt, że producent miał już przygotowaną kolejną generację, to iPhone 13 mini nie pojawiłby się na rynku, bo nie miało to finansowego uzasadnienia. Firma nie mogła jednak w ostatniej chwili zmienić planów wydawniczych. Finalnie serię mini zastąpiła linia Plus, która – o ironio – też sprzedaje się mocno przeciętnie.

Sony, w przeciwieństwie do Apple, wciąż wierzy w kompaktowe smartfony, choć Japończycy nie zamierzają być ślepi na to, co dzieje się na rynku. Wręcz przeciwnie – dostosują się do oczekiwań klientów. W jaki sposób? Tworząc… składany smartfon! Producent ma bowiem pracować nad składaną Xperią, która po złożeniu będzie kompaktowa jak Samsung Galaxy Z Flip czy OPPO Find N2 Flip.

Według najnowszych informacji właśnie na taką formę zdecydowali się Japończycy. I może to być bardzo dobra decyzja, ponieważ tego typu urządzenia sprzedają się najlepiej, o czym świadczy wysoka sprzedaż smartfonów z serii Galaxy Z Flip. Ponadto trzeba pamiętać, że rynek składanych konstrukcji cały czas rośnie, podczas gdy „klasycznych” się kurczy – to może być ogromną szansą dla Sony, aby sprzedać więcej Xperii.

Samsung Galaxy Z Flip 3 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Niestety nie wiemy, na jakim etapie są prace nad składaną Xperią, ale debiut Sony na tym rynku nie będzie czymś wyjątkowym – segment składanych smartfonów jest bardzo kuszący dla producentów, o czym świadczy fakt, że kolejni decydują się na niego wejść: ostatnio zrobiło to vivo i jest mowa, że do tego samego szykują się OnePlus oraz Tecno.