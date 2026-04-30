Mamy chiński rok wybitnych składaków. Vivo utrzyma passę?

W czerwcu 2025 roku na rynku zadebiutował imponujący smartfon Vivo X Fold 5, a teraz na horyzoncie zaczął majaczyć jego następca. I wygląda na to, że będzie jeszcze bardziej wypasiony. Chińczycy w tym roku szaleją.

Składany smartfon Vivo X Fold 6 zapowiada się wybornie

Zwykle dobrze poinformowany Digital Chat Station podzielił się (nieoficjalną) specyfikacją modelu Vivo X Fold 6. Kolejny duży smartfon składany w ofercie chińskiego producenta ma kusić specyfikacją godną flagowca: począwszy od topowego procesora MediaTek Dimensity 9500. Ma mieć również na pokładzie akumulator o pojemności aż 7000 mAh (co oznaczałoby wzrost o 1000 mAh w porównaniu do poprzednika, który i tak robił już pod tym względem niemałe wrażenie).

Jeśli chodzi o wyświetlacze, oba mają być minimalnie mniejsze niż w poprzedniej generacji. Konkretnie ten na zewnątrz cechować ma się przekątną 6,51 cala, a wewnętrzny – 8,02 cala. Szczegóły na temat tych paneli pozostają jednak nieznane.

Digital Chat Station wspomina również o systemie fotograficznym. Mają go tworzyć: główny sensor o rozdzielczości 200 Mpix oraz dwa oczka o rozdzielczości 50 Mpix – połączone z obiektywem ultraszerokokątnym oraz peryskopowym teleobiektywem. Do tego dojdą jeszcze dwie kamerki do selfie o rozdzielczości 20 Mpix – po jednej na każdym ekranie.

Dopełnieniem całości ma być konstrukcja o pełnej wodoszczelności, co może oznaczać, że – tak jak u poprzednika – w specyfikacji znajdziemy informację o klasach IP58 i IP59. Można też przypuszczać, że ponownie będziemy mieli do czynienia z bardzo smukłym i lekkim składakiem.

Vivo X Fold 5 (fot. Vivo)

Oficjalna prezentacja już niebawem

Oficjalnej prezentacji smartfona Vivo X Fold 6 spodziewamy się w czerwcu 2026 roku. Wtedy też dowiemy się, na ile podane wyżej informacje znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Śmiało można jednak założyć, że będzie to godny rywal dla takich modeli jak – kolejno prezentowane w marcu – Honor Magic V6 z akumulatorem o pojemności 6660 mAh, Motorola Razr Fold z imponującym zestawem aparatów i – przede wszystkim – Oppo Find N6 o wyjątkowo smukłej konstrukcji. Made in China wśród składaków brzmi w tym roku dumnie.