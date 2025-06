Imponujący składak. Vivo X Fold 5 zadebiutował i uśmiecha się do Apple

Vivo X Fold 5 zadebiutował na rynku. To imponujący smartfon ze składanym ekranem: najlżejszy, najwytrzymalszy i – prawdopodobnie – najdłużej działający między jednym ładowaniem a kolejnym. Pozostałych elementów specyfikacji też nie musi się wstydzić.

Imponujący składak Vivo X Fold 5 debiutuje na rynku

To nie jest najsmuklejszy składak na rynku. Grubość na poziomie 9,2 mm po złożeniu i 4,3 mm po rozłożeniu stawia go jednak na podium, na którym przegrywa jedynie ze smartfonem Oppo Find N5 zaprezentowanym w lutym 2025 roku (ten ma, odpowiednio, 8,93 i 4,21 mm).

Co ciekawe, jest za to od niego lżejszy i w ogóle jest to najlżejszy smartfon składany na świecie. Waży zaledwie 217 gramów! Jest to tym bardziej imponujące, że Vivo X Fold 5 ma także największy akumulator wśród składaków – jego pojemność wynosi 6000 mAh, co stanowi obietnicę bardzo długiego czasu pracy. Dodatkowo obsługuje szybkie ładowanie z mocą 80 W oraz bezprzewodowe ładowanie z mocą maksymalnie 40 W.

Vivo X Fold 5 (fot. Vivo)

Kolejnym atutem smartfona jest jego wytrzymałość, a więc coś, z czego modele składane jeszcze do niedawna zupełnie nie słynęły. Ten tutaj może pochwalić się najwyższym stopniem wodoszczelności (IPX8 i IPX9), a do tego odpornością na pył w klasie IP5X.

W środku wygląda to równie dobrze

Co jeszcze skrywa specyfikacja Vivo X Fold 5? Ano między innymi potężny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, z którym współpracuje maksymalnie 16 GB RAM i 1 TB pamięci masowej. Są też moduły Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC, a z boku umieszczony został skaner linii papilarnych.

Vivo X Fold 5 (fot. Vivo)

Główny wyświetlacz smartfona cechuje się przekątną 8,03 cala i rozdzielczością 2480×2200 pikseli. Zewnętrzny panel ma zaś 6,53 cala i rozdzielczość 2748×1172 piksele. W obu przypadkach mamy do czynienia z technologią LTPO OLED.

Jeśli zaś chodzi o aparaty, to z tyłu zainstalowane zostały trzy oczka o rozdzielczości 50 Mpix każdy: główny, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym. Na jednym i drugim ekranie widnieje też 20 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Vivo X Fold 5 (fot. Vivo)

W kontekście oprogramowania smartfon Vivo X Fold 5 wykorzystuje system Android 15 z nakładką Origin OS 15. Spośród ciekawostek warto wspomnieć o możliwości podzielenia ekranu na 5 okien oraz pełnej kompatybilności ze smartwatchami… Apple Watch. Chodzi o pełną synchronizację połączeń, wiadomości, powiadomień czy wyników aktywności. Urządzenie bezproblemowo ma się także łączyć ze słuchawkami AirPods, iPhone’ami oraz komputerami Mac.

Ile kosztuje smartfon Vivo X Fold 5? Cena

Szczegóły na temat globalnej dostępności są jak na razie nieznane. Póki co smartfon Vivo X Fold 5 jest możliwy do kupienia wyłącznie w Chinach, gdzie jego ceny rozpoczynają się od 6999 juanów (równowartość ~3545 złotych) za konfigurację 12/256 GB i sięgają 9499 juanów (~4815 złotych) za wariant 16 GB/1 TB.