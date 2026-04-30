fot. Żabka
Najdziwniejszy gadżet roku? Żabka pokazała nietypowy „kapsel”

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Żabka pochwaliła się naprawdę dziwnym gadżetem. Triki to bowiem wyjątkowo nietuzinkowy kontroler do gier.

Żabka ma własny kontroler do gier

Wygląda jak kapsel od butelki, ale w środku skrywa zaskakująco dużo elektroniki. Co więcej, Żabka twierdzi, że mamy do czynienia z najmniejszym na świecie kontrolerem do gier, który został zaprojektowany z myślą o maksymalnej mobilności i prostocie korzystania.

Triki, bowiem tak został nazwany omawiany gadżet, nie ma jednak żadnych typowych rozwiązań znanych z kontrolerów do gier, a tym bardziej nie przypomina kolejnego pada czy dżojstika. Jak więc steruje się nim w grach? Przede wszystkim za pomocą ruchu, co niektórym może kojarzyć się chociażby z pomysłami Nintendo.

Kontroler jest wyposażony w zestaw sensorów, m.in. żyroskop, akcelerometr i detektory ruchu, które pozwalają na dodatkową interakcję gracza z wirtualnym światem. Triki odczytuje określone ruchy wykonywane w powietrzu, a nawet może być podrzucany jak moneta, aby wykonać określoną liczbę obrotów w powietrzu, co następnie jest nagradzane przez grę. Rozpoznaje też obracanie w lewo i prawo czy potrząsanie.

Gdzie znaleźć gry dla kontrolera Triki?

Produkcje, które pozwalają na sprawdzenie możliwości tego nietuzinkowego urządzenia, znajdują się w aplikacji Żappka. To właśnie w niej osadzona jest Strefa Gier przeznaczona dla osób posiadających kontroler Triki. Oczywiście są to tytuły zręcznościowe, w których zadaniem gracza jest wykonywanie określonego zestawu ruchów.

Warto jeszcze dodać, że w grach zdobywa się zarówno żappsy, które może wykorzystać dowolnie w całym ekosystemie Żappki, jak również dostępne są zniżki na produkty w fizycznych sklepach Żabka oraz inne nagrody.

Czy kontroler Triki można kupić w Żabce?

Obecnie cały pomysł pozostaje w fazie testowej. Na etapie pilotażu projekt udostępniony jest klientom w ograniczonej formule. Zakup Triki możliwy jest wyłącznie dla użytkowników posiadających kody od influencerów współpracujących z marką. Po aktywacji kodu w aplikacji Żappka gracz dostaje możliwość zakupu Triki w sklepach Żabka.

Oczywiście z czasem, po zakończeniu obecnego etapu, dostępność kontrolera powinna być znacznie szersza. Na szczegóły trzeba jednak poczekać.

Obserwuj nas