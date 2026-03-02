Motorola Razr Fold w pełnej krasie. Specyfikacja świetna, ale cena zwala z nóg

Po kilku generacjach flipów Motorola wreszcie postanowiła spróbować swoich sił w kategorii smartfonów składanych jak książka, czyli po prostu foldów. Pierwsze urządzenie tego typu już niebawem zadebiutuje na rynku i producent podzielił się konkretami na jego temat.

Pełna specyfikacja Motorola Razr Fold ujawniona

Po raz pierwszy smartfon Motorola Razr Fold został zaprezentowany w styczniu 2026 roku, ale wówczas informacje na jego temat były szczątkowe. Teraz – przy okazji targów MWC 2026 – producent dokonał pełnej zapowiedzi, przedstawiając szczegóły na temat specyfikacji oraz cenę.

Z pełnej prezentacji dowiadujemy się, że wyświetlacz na zewnątrz ma 6,6 cala, cechuje się rozdzielczością 2520×1080 pikseli i jasnością sięgającą 6000 nitów, a do tego oferuje częstotliwość odświeżania aż do 165 Hz. Dla dodatkowej ochrony został pokryty szkłem Gorilla Glass Ceramic 3 (to pierwszy smartfon wykorzystujący to rozwiązanie firmy Corning).

Z kolei ekran wewnętrzny oddaje do dyspozycji użytkownika przestrzeń o przekątnej aż 8,09 cala i rozdzielczości 2482×2232 pikseli. Dzięki technologii LTPO oferuje dynamicznie dostosowywaną częstotliwość odświeżania do 120 Hz, a jasność potrafi osiągnąć poziom nawet 6200 nitów.

Motorola Razr Fold (fot. Motorola)

System fotograficzny tworzą przede wszystkim trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix:

główny sensor Sony Lytia 828 z f/1.6 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS),

sensor z ultraszerokokątnym z f/2.0 i kątem widzenia 122°,

sensor Sony Lytia 600 z peryskopowym teleobiektywem i OIS.

Warto tu od razu zaznaczyć, że jest to bliźniaczy układ do tego, jaki znalazł się w smartfonie Motorola Signature. Nie powinno więc być zaskoczeniem, że w rankingu DxOMark nowa Motka zajęła pierwsze miejsce wśród składaków, co oznacza, że jest najlepszym składanym smartfonem w kategorii fotograficznej.

Do tego dochodzą dwa aparaty do selfie i rozmów wideo. Ten w ekranie zewnętrznym ma 32 Mpix (f/2.4), a w wewnątrz – 20 Mpix (również f/2.4). Sekcję multimedialną uzupełniają głośniki stereo dostrojone przez Bose.

Motorola Razr Fold (fot. Motorola)

Idźmy dalej: sercem smartfona jest prawie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (ten bez dopisku Elite), a współpracuje z nim maksymalnie 16 GB RAM i 512 GB pamięci masowej. W środku znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 6000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 80 W, ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W i ładowanie zwrotne z mocą 5 W.

Wymiary złożonego urządzenia to 73,6×160,06×9,89 mm, a po rozłożeniu wynoszą 144,46×160,05×4,55 mm. Nie jest to zatem najsmuklejszy składak na rynku, ale równocześnie trudno byłoby go nazwać grubym. Z kolei waga to 243 gramy.

Motorola Razr Fold (fot. Motorola)

W kontekście konstrukcji wypada jeszcze zaznaczyć, że cechuje ją klasa pyło- i wodoszczelności IP49. Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne: ciemnoniebieską (Blackened Blue) i białą (Lily White) – oba kolory są sygnowane przez Pantone.

Na koniec dodam jeszcze, że smartfon Motorola Razr Fold ma na pokładzie system Android 16. Producent obiecuje 7 dużych aktualizacji oraz 7-letnie wsparcie w kontekście bezpieczeństwa.

8.3 Ocena

Ile kosztuje Motorola Razr Fold? Cena może zwalić Was z nóg

Poznaliśmy już także polską cenę smartfona Motorola Razr Fold. Cóż, spodziewałem się, że tanio nie będzie, ale… jest naprawdę drogo. Konkretnie: cena wynosi 9999 złotych.

Data premiery nie została jeszcze ujawniona, ale wiemy, że 13 kwietnia 2026 roku wystartuje przedsprzedaż specjalnej edycji smartfona Motorola Razr Fold, przygotowanej z okazji piłkarskich mistrzostw świata (FIFA World Cup 2026). Ma dokładnie taką samą specyfikację, ale dodatkowo jej tył zdobi wykonany ze stali nierdzewnej logotyp turnieju pokryty 24-karatowym złotem. Cena? 11499 złotych.