Premiera Oppo Find N6. To imponujący składak

Projektując smartfon Oppo Find N6 producent postawił sobie jasny cel. Miał to być pełnoprawny flagowiec, gdy pozostaje złożony oraz funkcjonalny tablet, gdy się go otworzy. Ujawnione dziś szczegóły pozwalają wierzyć w to, że faktycznie tak jest.

Za nami premiera Oppo Find N6. Specyfikacja robi wrażenie

Oppo Find N6 to smartfon składany jak książka (czyli fold), który zdecydowanie cechuje się specyfikacją godną flagowca. Jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ale w nieco uboższej, 7-rdzeniowej wersji), a współpracuje z nim 16 GB RAM i 512 GB pamięci masowej.

Na uwagę zasługuje również krzemowo-węglowy akumulator o bardzo wysokiej pojemności: 6000 mAh – to o 660 mAh mniej niż niedawno zaprezentowany Honor Magic V6, ale równocześnie dokładnie tyle samo co (niesamowicie droga) Motorola Razr Fold oraz o 400 mAh więcej niż Oppo Find N5 i aż o 1600 mAh więcej niż Samsung Galaxy Z Fold 7. Producent chwali się też obsługą szybkiego ładowania z mocą 80 W oraz ładowania bezprzewodowego z mocą 50 W.

Oppo Find N6 ma aparat 200 Mpix

Ktoś mógłby stwierdzić, że Samsung Galaxy Z Fold 7 może i ma kiepską baterię, ale za to może pochwalić się głównym aparatem o rozdzielczości 200 Mpix. Tyle że Oppo Find N6 dogania pod tym względem koreańskiego oponenta. Również ma główny sensor 200 Mpix – jest to zresztą opracowany przez Samsunga czujnik Isocell HP5 (a wiec najmniejsza dwusetka w rodzinie) połączony z obiektywem Hasselblad Ultra-Clear. Towarzystwa dotrzymują mu jeszcze dwa oczka o rozdzielczości 50 Mpix – ultraszerokokątny oraz teleobiektyw oferujący 3-krotny zoom optyczny. Oba bazują na sensorach Isocell JN5.

Wszystkie kamery z tyłu umożliwiają nagrywanie wideo w jakości 4K/60fps, a głównym sensorem użytkownicy będą mogli rejestrować filmy o rozdzielczości 4K nawet w 120 klatkach na sekundę. Warto jeszcze wspomnieć o dodatkowym czujniku dbającym o wierność kolorów oraz o dwóch aparatach 20 Mpix do selfie – po jednym na zewnętrznym i wewnętrznym ekranie.

Dwa świetne wyświetlacze to kolejne atuty Oppo Find N6

Skoro już o nich mowa, smartfon Oppo Find N6 został wyposażony w dwa wyświetlacze LTPO AMOLED o dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz oraz jasności od 1 do 1800 nitów. W trybie ultrawysokiej jasności ekran wewnętrzny (którego przekątna wynosi 8,12 cala) osiąga nawet 2500 nitów, a zewnętrzny panel (mający 6,62 cala) – 3600 nitów. Ten ostatni wyróżnia się także bardzo smukłym obramowaniem (o szerokości 1,4 mm).

Tym zaś, o czym warto wspomnieć w kontekście wewnętrznego wyświetlacza, jest absolutny brak bruzdy na środku. Jest to efekt zastosowania nowego zawiasu w kształcie kropli wody oraz innowacyjnej technologii nanoszenia materiału, redukującej wszelkie nierówności (różnice wysokości zostały zredukowane z 0,2 mm do 0,05 mm). Dzięki temu cała tafla wydaje się idealnie płaska – zarówno pod względem estetycznym, jak i haptycznym. W dodatku ma się to nie zmieniać nawet po 600 tysiącach złożeń.

Ekran radzi sobie także z obsługą rysika i z tej okazji firma Oppo wypuszcza akcesorium o nazwie AI Pen, rozpoznające 4096 poziomów nacisku i oferujące godzinę działania po zaledwie 3-minutowym ładowaniu.

Jaki jeszcze jest smartfon Oppo Find N6? Smukły, lekki i wytrzymały

Oppo Find N6 dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: jasnoszarej zwanej Stellar Titanium oraz pomarańczowej – Blossom Orange. Tak, jak poprzednik, ma 8,93 mm grubości, gdy jest złożony i 4,21 mm po rozłożeniu. Waży natomiast 225 g, a więc odrobinkę mniej (Find N5 ważył 229 g).

Konstrukcja została wykonana przede wszystkim z aluminium i tytanu. Ten drugi znalazł zastosowanie między innymi we wspomnianym już zawiasie. Dodatkowo tył został pokryty włóknem klasy lotniczej, a przód – nanokryształowym szkłem. Całość ma się cechować wysoką odpornością na upadki i zarysowania, a do tego pyło- i wodoszczelnością w klasach IP58 i IP59.

Niestety, Oppo Find N6 (najpewniej) ominie Europę

Zła wiadomość: pomimo że wydarzenie było promowane jako globalna premiera, wygląda na to, że Oppo Find N6 nie pojawi się w Europie (i w Stanach Zjednoczonych zresztą też). Producent ogłosił, że smartfon trafi na kluczowe rynki azjatyckie oraz do Australii i Nowej Zelandii.

Jeśli chodzi o ceny, te rozpoczną się od 9999 juanów (równowartość ~5315 złotych) za konfigurację 12/256 GB i sięgną 11999 juanów (~6380 złotych) za wersję 16 GB/1 TB. Dla porównania: Honor Magic V6 w Chinach startuje z poziomu 8999 juanów (~4785 złotych).