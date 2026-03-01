Honor Magic V6 oficjalnie. Składak z TAKĄ baterią?

Czy to najbardziej imponujący smartfon ze składanym ekranem na rynku? Nie wiem, choć się domyślam. Świetne aparaty, topowy procesor, olbrzymi akumulator i pierwszoligowa wytrzymałość to jego cechy charakterystyczne.

Honor Magic V6 pojawił się szybko, ale nie ZA szybko

Premiera smartfona Honor Magic V5 miała miejsce niewiele ponad pół roku temu, więc trudno byłoby oczekiwać rewolucyjnych zmian. Udoskonalenia wprowadzone przez producenta i tak wydają się jednak dużym krokiem naprzód – szczególnie w kontekście czasu pracy i wytrzymałości.

Honor Magic V6 nie ma łatwego zadania, ale jak najbardziej może odnieść sukces. Pod wieloma względami przypomina swojego starszego brata. Ma praktycznie takie same wyświetlacze (tyle tylko, że zewnętrzny jest teraz jeszcze jaśniejszy) i taką samą pamięć. Procesor Snapdragon 8 Elite został natomiast zastąpiony przez jego naturalnego następcę, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5 – jest to, swoją drogą, pierwszy składany smartfon z tym chipsetem na pokładzie.

Główny aparat ma 200 Mpix i towarzyszą mu: ultraszerokokątny moduł 50 Mpix oraz peryskopowy teleobiektyw 64 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym.

Honor Magic V6 (fot. Honor)

Składany smartfon z dużą baterią. Bardzo dużą

Przede wszystkim jednak urządzenie zostało wyposażone w krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 6600 mAh, podczas gdy poprzednik miał 5820 mAh. Czas pracy może być zatem imponujący – chętnie to sprawdzimy w testach. Przy okazji maksymalna moc ładowania wzrosła z 66 W do 80 W. Smartfon nadal obsługuje też ładowanie bezprzewodowe (w tym przypadku moc sięga 50 W).

Jednym z priorytetów producenta była wytrzymałość. Stalowa konstrukcja smartfona ma być bardziej odporna na zderzenia niż słupek A w samochodzie Tesla Model Y, a upadki urządzenie ma znosić 10 razy lepiej niż Honor Magic V5. Do tego – co w składakach dotąd się nie zdarzyło – urządzenie będzie pyło- i wodoszczelne w klasach IP68 i IP69.

This is not a drill – it's the most unhinged hinge test on the zipline for real.

We said the HONOR Magic V6 hinge is strong. Joe Weller said: "Prove it."

The result? Check the clip👀 pic.twitter.com/DGgqDah65e — HONOR (@Honorglobal) February 25, 2026

Co ciekawe, pomimo tych wszystkich ulepszeń i zwiększonej odporności Honor Magic V6 jest jeszcze smuklejszy niż jego poprzednik, którego także trudno byłoby nazwać grubaskiem. Po złożeniu ma zaledwie 8,75 mm (Magic V5 miał 8,8 mm), a po rozłożeniu – równe 4 mm (a nie 4,1 mm). Wymiary w obu przypadkach dotyczą topowych wersji (niektóre warianty kolorystyczne są grubsze).

Udało się to osiągnąć dzięki miniaturyzacji praktycznie wszystkich elementów: od anteny, modułu NFC i głośnika, przez obudowę portu USB-C i tackę na karty SIM, aż po szkło pokrywające wyświetlacz wewnętrzny.

Honor Magic V6 (fot. Honor)

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja Honor Magic V6 vs Honor Magic V5 – porównanie:

Honor Magic V6 Honor Magic V5 Ekran zewnętrzny 6,43 cala,

OLED,

do 6000 nitów 6,43 cala,

OLED,

do 5000 nitów Ekran wewnętrzny 7,95 cala,

OLED,

do 5000 nitów 7,95 cala,

OLED,

do 5000 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm; do 4,61 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm; do 4,32 GHz) RAM 16 GB 16 GB Pamięć masowa 512 GB 512 GB Aparaty z tyłu – główny 50 Mpix z OIS

– ultraszerokokątny 50 Mpix

– peryskopowy teleobiektyw 64 Mpix (3x) z OIS – główny 50 Mpix z OIS

– ultraszerokokątny 50 Mpix

– peryskopowy teleobiektyw 64 Mpix (3x) z OIS Akumulator 6600 mAh,

ładowanie do 80 W

(bezprzewodowe: 50 W) 5820 mAh,

ładowanie do 66 W

(bezprzewodowe: 50 W) Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0, NFC Grubość po rozłożeniu 4 mm 4,1 mm Grubość po złożeniu 8,75 mm 8,8 mm Waga 219 g 222 g Odporność IP68, IP69 IP58, IP59

Na koniec jeszcze słówko o przygotowanych przez producenta wersjach. Otóż są cztery: czerwona ze skóropodobnym wykończeniem, złota z kompozytową teksturą trójwymiarową oraz – klasyczne – czarna i biała.