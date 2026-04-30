Czas na przerwę? Czas na… tak, KitKat (i to nie jest reklama)

Hasło Czas na przerwę, czas na KitKat nabiera nowego znaczenia. Do tej pory chwilę relaksu miał po prostu zapewnić batonik, teraz jednak producent postanowił zaserwować miłośnikom słodkości prawdziwy odpoczynek od tego, co obecnie najbardziej go utrudnia: od smartfona.

Czas na przerwę, czas na KitKat

Czujesz, że potrzebujesz przerwy. Robisz więc sobie kawkę, zgarniasz ze stołu ciasteczko lub otwierasz batonik i pałaszujesz. Bierzesz do ręki smartfon i zaczynasz scrollować, by po 5, 10 czy 15 minutach zorientować się, że przez to ciągłe wlepianie oczu w ekran i intensywne bodźcowanie się odczuwasz jeszcze większe zmęczenie niż przed tą przerwą. Znasz to?

To, że smartfony i inne zdobycze technologicznego rozwoju utrudniają efektywny odpoczynek, nie jest żadną wiedzą tajemną. Skoro zaś to wiemy, to najpewniej można z tym coś zrobić. Właśnie z tego założenia wyszła ekipa KitKata z Panamy. Opracowała opakowanie batonika, w którym – po opróżnieniu, rzecz jasna – można umieścić smartfon, aby automatycznie i natychmiastowo odłączyć go od sieci komórkowej i uwolnić się od nawału powiadomień.

Żeby takie odcięcie było możliwe, opakowanie zaprojektowano jak swoistą klatkę Faradaya, łącząc przewodzącą warstwę metaliczną, strukturę poliestrowo-miedzianą i polipropylenową powłokę zewnętrzną. Krótko mówiąc: nie przepuszcza ono fal elektromagnetycznych, dzięki czemu tak długo, jak smartfon w nim pozostaje, nie ma możliwości nawiązania połączenia – nie tylko z sieciami komórkowymi (5G i LTE), ale też Wi-Fi, Bluetooth czy GPS.

Genialne? I tak, i nie

Genialne! Przynajmniej pod względem marketingowym, ale warto też docenić walor edukacyjny – wszak szerzona jest wiedza na temat tego, że smartfony ograniczają możliwości odpoczynku. Większe zastrzeżenia można mieć do sfery praktycznej. Przecież dokładnie ten sam efekt możesz osiągnąć włączając w telefonie po prostu tryb samolotowy. A nawet osiągniesz więcej, bo dodatkowo zaoszczędzisz energię w akumulatorze (ponieważ modem nie będzie raz za razem podejmował bezowocnych prób połączenia się z siecią), … no i zdecydowanie zredukujesz ryzyko ubabrania telefonu czekoladą.

Póki co KitKat w tym pomysłowym opakowaniu dostępny jest wyłącznie w Ameryce Środkowej, a grupa Nestle nie podzieliła się żadnymi planami dotyczącymi ewentualnej ekspansji.