TYLE LAT CZEKANIA! Nest Bank wprowadzi w końcu wyczekiwaną usługę

Oferta Nest Banku może być atrakcyjna dla wielu osób, ale bank wciąż ma dość sporo do nadrobienia względem bezpośredniej konkurencji. Na szczęście sukcesywnie skraca dystans do niej, wprowadzając kolejne usługi i udogodnienia dla nowych i obecnych klientów.

Nest Bank powoli skraca dystans do konkurencji

Jako że jestem klientem tego banku już od sześciu lat, cały czas obserwuję jego rozwój. Jak zapewne większość, skusiło mnie darmowe prowadzenie rachunku, bezwarunkowo bezpłatna obsługa karty i wypłaty ze wszystkich bankomatów za 0 złotych (aktualnie tylko z Euronet). Nie zdołałem jednak przekonać się do tego, aby Nest Bank stał się moim głównym bankiem – z wielu powodów, ale najważniejszymi była nieprzyjemna dla mnie w obsłudze aplikacja i brak obsługi BLIKA.

Nest Bank sukcesywnie nadrabia dystans do konkurencji, która nie ma takich braków od lat – w sierpniu 2020 roku nareszcie wdrożono obsługę BLIKA, a w 2022 roku przeprowadzono diametralny rebranding. Poskutkował on nie tylko zmianą warstwy wizualnej strony internetowej, aplikacji na urządzenia mobilne i kart płatniczych, ale też większym naciskiem na komunikację oferty do klientów biznesowych.

Można nawet odnieść wrażenie (a przynajmniej tak jest w moim przypadku), że klienci indywidualni zeszli na dalszy plan. Świadczy o tym chociażby najnowsza kampania reklamowa, a także fakt, że po wejściu na nestbank.pl najpierw pojawia się zakładka dla klientów biznesowych. Samo takie ukierunkowanie nie jest niczym wyjątkowym w branży, ale tutaj wyraźnie widać, że cenniejszy dla tego banku jest jednak biznesmen/bizneswoman.

Nest Bank w końcu zaoferuje pełną funkcjonalność BLIKA

Jak wspomniałem, bank wdrożył BLIKA w swoje struktury „już” w 2020 roku, ale nie zaoferował pełnej jego funkcjonalności od razu. Klienci mogą obecnie wyłącznie płacić kodem BLIK w internecie i sklepach stacjonarnych oraz wypłacać pieniądze BLIKIEM za darmo we wszystkich bankomatach i wpłacać je za jego pomocą w maszynach Euronet (także za 0 złotych).

Osoby, które korzystają z BLIKA, wiedzą, że można z jego wykorzystaniem również przelewać pieniądze na numer telefonu. Niestety, aktualnie Nest Bank nie obsługuje tego typu przelewów – jeśli osoba, której bank umożliwia przelew na telefon BLIKIEM, wyśle w ten sposób pieniądze klientowi Nest Banku, ten otrzyma wiadomość SMS z prośbą o wskazanie rachunku, na który mają dotrzeć wysłane BLIKIEM pieniądze.

Sprawdziłem z ciekawości i jest to okropnie niewygodne i czasochłonne, bowiem wymaga wygrzebania numeru rachunku bankowego, którego prawdopodobnie nikt nie zna na pamięć. Na szczęście wkrótce ta niedogodność przejdzie do historii, bowiem bank wysyła do klientów korespondencję, w której informuje o zmianach w regulacjach rachunków oraz usług płatniczych. Brzmi jak zapowiedź podniesienia opłat, ale na szczęście przynajmniej nie teraz.

Jedną z informacji, jaką ma do przekazania Nest Bank, jest zapowiedź wdrożenia przelewu BLIK na telefon. Kiedy to nastąpi? Niestety jeszcze nie wiemy – data udostępnienia zostanie podana na stronie internetowej banku, ale najpóźniej nastąpi to 15 lipca 2023 roku. Już teraz wiemy jednak, że usługa będzie całkowicie bezpłatna. To ważne, ponieważ osoba, do której przelejcie pieniądze, otrzyma przelew na telefon BLIKIEM w ciągu kilku minut, podobnie jak w przypadku przelewu natychmiastowego, który w większości banków jest dodatkowo płatny (w Santanderze jest za darmo).

Przy okazji warto przypomnieć, że BLIKIEM można również płacić zbliżeniowo, lecz obecnie mogą to robić klienci tylko sześciu banków w Polsce – Nest Banku niestety nie i w tym przypadku nie wiadomo, czy to się zmieni. Na tę chwilę się jednak na to nie zanosi, bo nie mamy żadnych informacji na ten temat.

Pamiętajcie też, że trwa najnowsza edycja loterii BLIKOMANIA, w której do wygrania są m.in. sztabki prawdziwego złota – wystarczy się zarejestrować i korzystać jak najczęściej z BLIKA.

Co jeszcze nowego w Nest Banku?

Jak zaznaczyłem, bank sukcesywnie skraca dystans do konkurencji – tylko w ostatnim czasie umożliwił założenie konta na selfie na iPhonie, wdrożył przelewy natychmiastowe Express Elixir, udostępnił kartę wirtualną (jej aktywacja i obsługa jest darmowa) oraz dodał opcję wysyłki fizycznej karty płatniczej do Paczkomatów InPostu.

Z drugiej strony zdarzyło się też, że to konkurencja musiała gonić Nest Bank, ponieważ jako pierwszy wdrożył płatności Visa Mobile. Później zrobiły to Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS i Bank BPS oraz ING Bank Śląski i Kasa Stefczyka.