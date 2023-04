Elasto Mania za darmo na smartfonach! Poczuj się jak na informatyce w liceum

Elasto Mania to gra, która budzi wiele wspomnień. Ja pamiętam ją jeszcze z lekcji informatyki w podstawówce. Chociaż często ta zręcznościówka doprowadzała graczy do szału, to i tak wiele osób spędzało w niej długie godziny. Teraz w ten kultowy tytuł możecie zagrać na smartfonie. Elasto Mania Remastered Edition właśnie trafiła na Androida.

Elasto Mania Remastered na konsolach i PC

W 2020 roku stara dobra Elasto Mania pojawiła się na platformie Steam, gdzie cieszyła się popularnością wśród graczy.

Trudno się temu dziwić, ponieważ z tym tytułem duża część użytkowników ma wiele miłych wspomnieć z dzieciństwa. Przede wszystkim tych związanych z lekcjami informatyki w liceum, gimnazjum, czy jak w moim przypadku – w szkole podstawowej.

W 2021 roku na PC, a także konsolach Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series S|X, PlayStation 5 i Nintendo Switch zadebiutowała odświeżona wersja kultowej gry. Elasto Mania Remastered została udostępniona wówczas za darmo wszystkim posiadaczom klasycznej wersji.

Weź smartfon i poczuj się jak na informatyce

Po 23 latach od premiery pierwszej wersji Elasto Manii, tytuł w wersji Remastered trafia na smartfony. Zagrać mogą w niego wszyscy użytkownicy urządzeń z Androidem i to całkowicie za darmo. Gra trafiła do sklepu Google Play, gdzie już pobrało ją ponad 10000 użytkowników.

Elasto Mania Remastered (fot. Tabletowo)

W komunikacie na stronie firmy odpowiedzialnej za tworzenie gry możemy przeczytać, że wersja na system operacyjny Android, to „Klasyczna Elasto Mania, którą znamy i kochamy, przeniesiona na urządzenia mobilne”. Gra zawiera 3 dodatkowe pakiety poziomów, oprócz tych znanych z oryginalnej wersji tego tytułu. Ponadto został dodany tryb gry online, a także rankingi i osiągniecia.

7.5 Ocena

Jak gra się w Elasto Manię na smartfonie? Podczas przygotowania tego artykułu przeszedłem na szybko kilka pierwszych poziomów i mam mieszane uczucia – przede wszystkim jeśli chodzi o sterowanie. Balansowanie motocyklem jest coś trudne na dotykowym ekranie. Być może to po prostu kwestia przyzwyczajenia, a może tego, że inaczej zapamiętałem ten tytuł z dzieciństwa, kiedy grało się w niego za pomocą klawiatury.